Компании в ИТ проиндексировали зарплаты на 15% течение года

Большинство российских компаний повышало зарплаты сотрудников в течение последнего года. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны и разных сфер рынка труда.

Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 36% российских компаний. Каждый третий работодатель (33%) делал это 6-12 месяцев назад. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

На сколько повышали зарплаты во время последней индексации? Каждый второй россиянин (50%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5-10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%. Увеличение оклада на 11-25% отметил каждый десятый (10%), на 26-50% — только 3%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2021 г. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают почти 30% — это на 4% больше, чем в июле 2021 г.

По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей: в ИТ — на 15%; в строительстве — на 12,5%; в промышленности — на 11,6%; в HR-сфере — на 10,9%; в логистике — на 10,2%; в банковской отрасли — на 9,9%; в маркетинге, рекламе и PR — 8,7%.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 46

Время проведения: 9-13 января 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов