CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

В «Билайне» назначен вице-президент по операциям

«Билайн» объявил о назначении Елены Серовой вице-президентом по операциям. На своей позиции она будет отвечать за цифровизацию внутренних процессов компании. Под начало Елены перейдут административный блок и Объединенный центр обслуживания, а приоритетами будут цифровизация Е2Е-процессов сопровождения, повышение удобства внутренних процессов, например, согласование документов или повышение эффективности использования имущества и транспорта.

Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна», сказал: «У Елены Серовой богатый опыт цифровизации, оптимизации и очеловечивания сложных процессов. Нам в целом кажется, что давно назрела необходимость в профессиональном человеке, который смотрел бы на все внутренние процессы целиком и помогал совершенствовать их другим блокам компании».

Елена Серова приступила к своим обязанностям 16 января.

Ее предыдущим местом работы был Сбербанк, где Елена возглавляла дивизион «Забота о клиентах». Там она организовала работу по устранению ключевых причин жалоб клиентов, внедрила современные технологии обслуживания клиентов: голосовой и чат-боты, биометрическое распознавание. А ранее реализовала проект «Очередей.нет!», который был нацелен на сокращение времени ожидания обслуживания клиентов в офисах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой

Главное домашнее развлечение россиян подорожало. Телевизоры взлетели в цене

Иностранцев отлучат от владения маркетплейсами в России, Белоруссии и Казахстане

У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции

Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще