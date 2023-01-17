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«Эквирон» получила грант от Yandex.Cloud

Российская компания «Эквирон» получила грант от Yandex.Cloud на адаптацию своих продуктов для работы в облачной инфраструктуре Yandex.Cloud. Адаптация для облачных решений «Яндекса» будет проведена для контейнерной платформы Imagenarium и СУБД «Енисей».

Imagenarium — контейнерная платформа для управления инфраструктурами распределенных решений, ускорения процессов разработки и оптимизации бизнес-процессов внутри команд разработчиков.

СУБД «Енисей» – российская документо-ориентированная СУБД, предназначенная для использования в качестве ядра распределённых информационных систем.

«Эквирон» – российская ИТ-компания, которая работает на российском рынке более 15 лет. Компания специализируется на разработке высоконагруженных распределённых систем и компонентов для них, мобильных приложений и решений по автоматизации бизнес-процессов.

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