ЦРПТ продлил прием заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки пива в кегах

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки «Честный знак», по просьбам отрасли продлил до 15 февраля срок приема заявок на льготное оснащение пивоваренных компаний оборудованием для маркировки пива и слабоалкогольной продукции в кегах.

ЦРПТ разработал две программы льготного обеспечения пивоваренной отрасли оборудованием для маркировки: беспроцентная рассрочка. Она рассчитана на 3 года, и в первый год оплата не требуется, второй и третий год – она осуществляется равными долями; компенсация 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных компаний, которые производят менее 300 тыс. декалитров продукции в год.

Бизнесу необходимо выбрать одну из предложенных мер поддержки, выбрать доступные технические решения для оснащения своих производственных линий и направить заявку через сайт честныйзнак.рф.

«В связи с востребованностью этих программ у отрасли мы приняли решение продлить срок приема заявок на льготное оснащение оборудованием для маркировки продукции в кегах. Ранее заявки принимались до 15 января, теперь срок продлен на месяц. Учитывая дату начала обязательной маркировки кег, 15 февраля, по нашим оценкам, является предельным сроком, позволяющим обеспечить процесс поставки, монтажа и наладки оборудования для маркировки в установленные правительством сроки. Эти программы поддержки разработаны для упрощения внедрения процесса маркировки и минимизации нагрузки на отрасль», – сказал руководитель управления безакцизными товарными группами ЦРПТ Кирилл Волков.

Правительство России приняло решение начать поэтапное внедрение цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков в 2023 г. С 1 апреля 2023 г. станет обязательной маркировка продукции в кегах, с 1 октября 2023 г. – в стеклянной и ПЭТ-таре, а в 15 января 2024 г. – в прочей упаковке. Ранее эти даты были зафиксированы в соглашении между Минпромторгом, ЦРПТ и Ассоциацией производителей пива, объединяющей крупнейшие компании отрасли, которые обеспечивают около 70% российского рынка пивоваренной продукции.

В настоящее время в России проходит эксперимент по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков, в нем участвуют 345 компании, из них 211 – производители. В рамках пилотного проекта протестировано нанесение кодов на все виды упаковок на всех типах линий, а также налажена интеграция «Честного знака» и ЕГАИС.

Национальная система цифровой маркировки введена в России с 2019 г. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий.