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Учебный центр Softline получил авторизацию UserGate

Учебный центр Softline и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности UserGate объявили о стратегическом образовательном партнерстве. Компании заключили договор на авторизацию учебного центра Softline, объединив усилия по обучению пользователей в целях развития профессиональной среды ИБ-специалистов, владеющих глубокими компетенциями по работе с продуктами и экспертизой UserGate.

«Российские ИБ-технологии в новой конъюнктуре рынка играют все более важную роль для бизнеса и государства, однако, кроме создания самих решений, многим отечественным разработчикам часто приходится с нуля выстраивать и приводить к единым стандартам образовательные продуктовые программы. Для такой работы нужны авторизованные партнеры, которые способны закрыть потребности как по разработке курсов и программ повышения квалификации сотрудников наших клиентов, так и по самой процедуре организации образовательных услуг. Мы выбрали учебный центр Softline, имеющий специальный опыт авторизованного обучения, он поможет российским пользователям упростить миграцию с иностранных продуктов на решения UserGate», – отметил директор и сооснователь UserGate Дмитрий Курашев.

«В рамках стратегического партнерства учебный центр Softline разработал курс UG6P01: Администрирование межсетевых экранов UserGate 6. Слушатели курса научатся выполнять установку и первоначальную настройку межсетевых экранов, создавать кластеры конфигурации и отказоустойчивости, формировать политику безопасности, включающую в себя инспектирование SSL, контроль доступа пользователей, настройку системы предотвращения вторжений, VPN-туннели и многие другие функции. Хочется обратить особое внимание на большое количество лабораторных работ (более 30), которые выполняют на курсе. Курс уже был успешно проведен для нескольких учебных групп и включен в регулярное расписание. В 2023 г. планируется разработать дополнительные курсы, как по новой версии операционной системы UGOS, так и более глубокие», – сказал технический директор учебного центра Softline Федор Цыганов.

Следующим этапом сотрудничества UserGate и учебного центра Softline станет обучение тренеров для масштабирования образовательных услуг: расширения списка авторизованных учебных центров и номенклатуры курсов, увеличения числа слушателей программ. Планируется и развитие линейки курсов с углубленным погружением в решения вендора.

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