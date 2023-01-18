Softline обеспечила холдинг «Сибирский цемент» инцидентной поддержкой

Softline впервые предоставила инцидентную поддержку в круглосуточном режиме в рамках «Премьер сервисов». Специалисты по технологиям Microsoft теперь не только проводят глубокий аудит систем заказчиков, но и обеспечивают корректное функционирование сервисов в режиме 24/7. Новой услугой воспользовался холдинг «Сибирский цемент».

Холдинг не смог продлить контракт по поддержке технологий Microsoft с вендором и начал искать альтернативы на рынке. Для заказчика важно было получить тот уровень сервиса, к которому он привык, в первую очередь, поддержку всех используемых решений Microsoft, в том числе системы планирования ресурсов предприятия (ERP) Dynamics. Так как функционирование этого решения является важным для «Сибирского цемента», требовалось обеспечить поддержку в круглосуточном режиме. Единственная компания, предложившая такие услуги, – это Softline.

Компания обеспечивает полную технологическую поддержку заказчика по третьей линии и помогает справиться с задачами, которые требуют глубоких экспертных знаний и не могут быть решены специалистами второй линии. Представители «Сибирского цемента» получают консультации по телефону и электронной почте, а также в ходе сессий удаленного подключения специалистов.

Реализована поддержка всех ключевых решений Microsoft: Windows Server и ролей, Active Directory, Skype for Business, SharePoint, Exchange Server, Endpoint Configuration Manager, SQL Server, Dynamics AX и Dynamics 365, Windows, Office. Каждый запрос компании обрабатывается в сроки, строго регламентированные SLA.

«В случаях, когда бизнес-процессы компании завязаны на работоспособности конкретных технологий, инцидентная поддержка становится необходимым сервисом. При этом сложные ситуации могут возникать у любого заказчика, независимо от времени суток, масштаба компании и числа ИТ-персонала. Softline стремится не только обеспечить цифровую трансформацию и переход компаний на современные технологии для бизнеса, но и обезопасить заказчиков от возможных критических сценариев», – отметила Ольга Филонова, руководитель направления развития бизнеса Microsoft и российского программного обеспечения в Softline.