Выручка разработчика сервиса кадрового ЭДО HRlink выросла в 4 раза

HRlink, разработчик одноименной платформы для управления кадровым электронным документооборотом (КЭДО), заработал в 2022 г. в четыре раза больше, чем годом ранее. Выручка компании увеличилась до 400 млн руб. Штат HRlink вырос до более чем 150 человек. Пользователи взаимодействовали с платформой более 12 млн раз.

Сервис кадрового ЭДО был запущен в 2020 г. на фоне пандемии, роста удаленной занятости и разработки законодательства в сфере цифровизации документов в HR. В 2020 г. выручка компании составила 6 млн руб., в 2021 г. — 94 млн руб. А уже в 2022 г. HRlink заработала 400 млн руб.

Клиентами HRlink стали более 700 компаний из разных сегментов бизнеса, цифровых лидеров своих отраслей. Среди них — «Вкусвилл», «Сбермаркет», Aviasales, «Эркафарм», Selectel, «Скандинавия», «Самокат», «Петрович», «Додо пицца» и другие. Общая численность сотрудников в них — свыше двух млн человек. За 2022 г. число пользователей сервиса увеличилось более чем в четыре раза.

Среди факторов роста компании Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink, называет совершенствование законодательства в сфере кадрового ЭДО, увеличение доли удаленных сотрудников в российских компаниях и высокий уровень интереса со стороны HR-специалистов.

«Еще год назад на первых встречах с HR нам приходилось объяснять, что такое кадровый ЭДО, и доказывать его ценность. На рынке было мало открытых кейсов и реальной практики. Сейчас мы нередко вообще пропускаем эту часть — заказчики приходят к нам за конкретным продуктом и знают, каких результатов от него ожидать. Информированность уже довольно высока, а уровень проникновения кадрового ЭДО в российском бизнесе постоянно растет. И это только начало: рынок будет непрерывно увеличиваться в следующие 5 лет и достигнет объема примерно в 43 млрд руб.», — сказал Дмитрий Махлин.

Успехи компании были замечены крупнейшими игроками российского рынка HR tech. В 2022 г. HeadHunter инвестировала 100 млн руб. в сервис HRlink для того чтобы расширить HR-экосистему сервисов hh.ru для работы с персоналом.

В HRlink прогнозируют, что к концу 2023 г. сегмент кадрового ЭДО в России увеличится в 10 раз. С 2025 г. рынок ждет взрывной рост — кадровый ЭДО станет обязательным.

«Рынок кадрового ЭДО в России окончательно сформировался в 2022 г. Во-первых, его стимулировал переход многих компаний на удаленный режим работы из-за релокации сотрудников. Во-вторых, лидеры большинства отраслей перешли на безбумажный HR и получили первые результаты от цифровизации процессов. Теперь, опираясь на их опыт, внедрением кадрового ЭДО займутся «последователи». Я ожидаю увеличения числа проектов минимум в 6-7 раз — 2023 г. будет взрывным для этого сегмента ИТ-рынка», — отметил Дмитрий Махлин.

В связи с ростом рынка в компании прогнозируют увеличение выручки HRlink в несколько раз в 2023 г.