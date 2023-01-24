Цифровой суверенитет – главная тема промышленной практической конференции «Эффективное производство 4.0»

Открыта регистрация на одно из важнейших деловых событий года для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности — практическую конференцию «Эффективное производство 4.0». Мероприятие состоится 12 и 13 апреля 2023 г. и будет транслироваться онлайн. Ведущие отраслевые лидеры обсудят дальнейшие шаги по обеспечению бесперебойного производства в нынешних условиях для своевременного выпуска продукции. Организатором конференции выступает ГК «Цифра», российский разработчик цифровых технологий для промышленности. Индустриальный партнер седьмой ежегодной конференции «Эффективное производство 4.0» — Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех).

В течение двух дней деловой программы мероприятия пройдет обсуждение стратегий цифровизации в новой реальности. В частности, участники смогут обменяться опытом внедрения технологий в дискретной промышленности и рассмотрят возможности повышения эффективности от уже действующих решений с учетом новых условий и приоритетов на рынке. Эксперты поднимут вопросы проектирования и подготовки производства в рамках темы «Цифровые двойники, 3D-проектирование, виртуальная и дополненная реальность». Предусмотрен также ряд панельных дискуссий, среди которых «Кибербезопасность — кейсы, последствия, решения» — тема, ставшая особенно актуальной в последнее время ввиду участившихся кибератак. Для бесплатного участия в конференции можно зарегистрироваться по ссылке до 20 февраля.

В 2023 году ключевые отраслевые спикеры и специалисты государственных структур соберутся для обсуждения насущных вызовов на нескольких площадках. Одновременно на мероприятии будут проходить разборы кейсов, презентации разработчиков цифровых решений, воркшопы, а также практическое обучение. Все модули конференции будут доступны онлайн. Программа ориентирована на рассмотрение практических кейсов предприятий, которые успешно внедрили цифровые технологии, на формирование прикладных компетенций у участников и обмен мнениями среди лидеров отрасли о будущем промышленности.

Конференция будет полезна руководителям промышленных предприятий, поставщикам оборудования и разработчикам IT-решений, инженерам и техническим специалистам, а также представителям органов государственной власти.

«Российский рынок продемонстрировал как серьезный потенциал развития отечественных программных продуктов в области автоматизации производства, так и готовность предприятий к технологической независимости. Преграды, созданные извне, в результате еще больше стимулировали рост собственных производств, а усиление цифрового суверенитета стало логичным продолжением реализации уже накопленных возможностей. Успешные цифровые решения, оригинальные идеи и уникальный опыт — всё это можно будет увидеть на конференции «Эффективное производство 4.0», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

В этом году одна из студий Конференции будет располагаться на площадке «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), где активно ведутся работы по использованию цифровых двойников при разработке газотурбинных двигателей. Также предприятие проводит успешную работу по подготовке специалистов для Индустрии 4.0

«Перед современным авиастроением поставлена амбициозная задача: до 2030 года нарастить производство воздушных судов разных типов и соответствующей линейки авиадвигателей. ОДК как один из участников этой программы активно осваивает цифровые технологии, призванные обеспечить своевременное импортозамещение и исполнение графика изготовления и поставок техники. Самые важные моменты и векторы развития мы планируем обсудить на конференции «Эффективное производство 4.0» в рамках специальной секции с участниками программы импортозамещения в авиастроении. Другой трек связан с обеспечением достаточного количества квалифицированных молодых специалистов, способных работать с новыми информационными системами. ОДК уже сейчас готова предложить им участие в проектах с использованием искусственного интеллекта и цифровых двойников при разработке новых моделей двигателей, а также в программах с применением промышленного интернета вещей и роботизированных технологий. Молодых специалистов мы привлекаем со студенческой скамьи, для этого у нас есть образовательная программа «Крылья Ростеха». Эта тема, которая сегодня является драйвером устойчивого экономического развития предприятий, также войдет в программу конференции», — подчеркнул директор по цифровой трансформации АО «ОДК» Вячеслав Христолюбов.

В рамках мероприятия ГК «Цифра» проведет торжественную церемонию награждения победителей премии «OEE Award» среди инженерных и IT-команд. Это первый в России конкурс, целью которого является поощрение предприятий, реализующих проекты цифровизации на различных уровнях и направлениях производства и повышающих его эффективность. В конкурсе 2023 года предусмотрены три новые номинации: в области кибербезопасности, импортозамещения, а также трансформации бизнес-модели в результате внедрения цифровых решений.

Конференция «Эффективное производство 4.0» ежегодно объединяет более 3000 экспертов отрасли машиностроения и металлообработки. В 2022 году «Эффективное производство 4.0» проходило 15 марта. За несколько дней до мероприятия организаторы полностью поменяли программу и провели конференцию в формате специальной сессии «Ситуационный центр. Эффективное производство» на базе Центра Аддитивных Технологий Госкорпорации Ростех. «Ситуационный центр» стал первой площадкой, где прошёл открытый для отрасли разговор между представителями государственных предприятий, коммерческого производственного сектора, профессиональных ассоциаций и органов власти, о дальнейшем развитии отрасли. ■ Токен: Pb3XmBtztCTEj7MAe78frryyv7TPASJRjK65Xa6Рекламодатель: ООО "Цифра"ИНН/ОГРН: 7704245507/1027704005780Сайт: https://www.zyfra.com/