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Innostage запустила Академию кибербезопасности

Компания Innostage запустила Академию кибербезопасности, нацеленную на развитие отрасли ИБ в России и решение ключевых вопросов кадрового дефицита за счет обучающих мероприятий на всех образовательных уровнях. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Академия объединяет в себе несколько инициатив по практической подготовке в области информационной безопасности на всех уровнях. На уровне среднего общего образования будут проводиться открытые уроки совместно с проектом «Цифровая Россия», которые стартуют в школах Республики Татарстан уже в 2023 г. В рамках поддержки высшего образования запущен проект «Межвузовский SOC», который поможет университетам повышать общий уровень своей защищенности и решать проблему нехватки ИБ-кадров, формируя специалистов с практическими навыками.

Третье направление работы — подготовка специалистов на базе платформы учебного киберполигона, собственной разработки компании Innostage. Уникальный виртуальный киберполигон имитирует ИТ-инфраструктуру предприятий и актуальные сценарии хакерских атак на российские информационные системы. Платформа реализована на российских технологиях: от оборудования и СЗИ до системы автоматизации учебного процесса, и позволяет обучать до 25 тыс. человек в год.

«Мы рассчитываем, что Академия кибербезопасности Innostage будет готовить специалистов по информационной безопасности на всех уровнях — от школы до сотрудников предприятий, внося неоценимый вклад в отрасль и цифровую безопасность России. К примеру, на учебном киберполигоне мы будем готовить лучших в стране специалистов в области практической кибербезопасности, решая тем самым ключевую проблему отрасли — дефицит кадров по ИБ, и повышая общую цифровую устойчивость российских организаций. Обучение проходит на примере реальных цепочек самых распространенных атак: дефейса сайтов, фишинга, внедрения шифровальщиков, шпионского ПО и майнеров. 150 экспертов уже прошли обучение на платформе в 2022 г.», — сказал Айдар Гузаиров, генеральный директор компании Innostage.

На платформе можно заниматься как самостоятельным обучением, так и организовать корпоративное обучение команд, отвечающих за обеспечение информационной безопасности на предприятии. Также на платформе Innostage можно проводить киберучения, позволяющие оценить готовность ИБ-команд противостоять реальным киберугрозам.

В будущем в рамках развития Академии кибербезопасности Innostage планируется совместная работа с крупными предприятиями Республики Татарстан для организации программы и последующего проведения регулярных киберучений с целью повышения квалификации и общего уровня цифровой устойчивости бизнеса.

На 2023 г. также запланирован запуск программы факультативов по кибербезопасности в школах Республики Татарстан.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

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