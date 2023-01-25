CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Mont и «ИТ-экспертиза» защитят рабочие места российских компаний

Mont заключила соглашение с отечественным разработчиком ПО «ИТ-экспертиза». В рамках партнерства Mont предложит бизнесу доступ к флагманскому продукту компании — решению для контроля удаленных рабочих мест САКУРА.

Комплекс информационной безопасности САКУРА осуществляет автоматический и регулярный мониторинг потенциальных угроз, защищает доступ к корпоративным ресурсам и позволяет оградить компанию от последствий нарушения правил информационной безопасности.

САКУРА – полностью российская разработка. Решение внесено в реестр отечественного ПО и совместимо с различными операционными системами: Windows, Linux, Astra Linux, «Ред ОС» и AlterOS.

«Комплекс САКУРА детально анализирует подключающиеся к сети устройства и делает управление корпоративным доступом проще, безопаснее и надежнее. Благодаря нашему партнерству российские компании получат программное обеспечение с уникальной для отечественного рынка функциональностью — на стыке VPN (частное защищенное соединение), IPR (реагирование на инциденты) и DLP (предотвращение утечек). А значит, — новый уровень независимости от импортных продуктов», — сказал Антон Соловьев, руководитель направления Mont.

Программный продукт помогает сканировать информацию о состоянии защищенности устройств, распространять корпоративные политики ИБ на рабочие места и вовремя определять угрозы безопасности данных.

«Мы работаем на рынке уже более 16 лет и хорошо понимаем “боли” и потребности целевой аудитории при контроле рабочих мест. Партнерство с крупным дистрибьютором ПО позволит нам защитить как можно больше рабочих мест как в периметре организации, так и при удаленном подключении или использовании облачной и гибридной инфраструктуры», — отметила Анастасия Кулагина, менеджер по продвижению «ИТ-экспертиза».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Касперская займется производством молока и мороженого

МТС нашла новый способ заработка на абонентах. Вводится побор за пополнение баланса. Как избежать лишних трат

AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам

Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Подмосковье осталось без «железа» для отслеживания в воздухе аммиака и сероводорода

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще