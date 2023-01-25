Smart Engines увеличила число научных публикаций на 20% в 2022 году

За 2022 г. сотрудники компании Smart Engines, разработчика программного обеспечения в области компьютерного зрения, представили 65 научных работ, половина из которых была опубликована в ведущих международных рецензируемых журналах. Научный результат вырос на 20% по сравнению с 2021 г. и стал рекордным для компании. Разработки Smart Engines легли в основу собственных ИИ-технологий, среди которых сканер номера, сверхбыстрая OCR и новая функция для обнаружения подделок документов.

В 2022 г. исследователи компании Smart Engines представили 65 научных работ – на 20% больше, чем годом ранее. 32 из них были опубликованы в самых престижных журналах, которые индексируются крупнейшими в мире базами данных научных статей Web of Science (WoS) и Scopus. Еще 20 работ были напечатаны в сборниках конференций, 13 – представлены докладами на ведущих конференциях в области ИИ, компьютерного зрения и обработки изображений.

В июне 2022 г. исследователи Smart Engines опубликовали статью в Journal of Imaging, содержащую датасет (DLC-2021) для машинного обучения. Он состоит из 1424 видеоклипов удостоверяющих документов. Эти материалы крайне необходимы для развития нейросетей, способных определять признаки подделки.

В июле 2022 г. специалисты Smart Engines по искусственному интеллекту вместе с коллегами из России, Италии и Германии в своей статье в журнале Tomography рассказали, как первыми в мире построили 3D-модель обонятельной луковицы человека, небольшого участка мозга размером 0,5 см. Результаты эксперимента помогут в исследованиях нейродегенеративных состояний и в установлении причин ухудшения обоняния при коронавирусе.

Широкий резонанс вызвало исследование ученых Smart Engines, опубликованное в журнале Mathematics в ноябре 2022 г. Статья рассказала, как нейронные сети, дорисовывая несуществующие опухоли, могут вводить в заблуждение врачей при диагностировании заболеваний с помощью томографических снимков.

«Мы гордимся тем, что Smart Engines является в России одной из компаний-лидеров по числу опубликованных сотрудниками научных статей. В прошлом году наши ученые написали в совокупности 41 работу, в нынешнем уже 65, – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. – Десять из них – и это огромное достижение – напечатаны в самых уважаемых в научном сообществе журналах, то есть тех, которые входят в первый, высший квартиль (Q1) рейтинга базы данных Scopus. Подобным мало кто может похвастаться»”.

Научные разработки Smart Engines легли в основу собственных программных продуктов компании, представленных в 2022 г.

Ученые Smart Engines одними из первых в России обучили нейронные сети сканировать рукописные номера телефонов. Эту технологию Smart Engines в 2022 г. внедрили МКБ и Альфа-банк. Клиенты теперь могут больше не вводить цифры вручную. Для денежного перевода по телефонному номеру им достаточно навести на него камеру смартфона. А дальше алгоритмы сделают все сами. Даже если номер написан не очень разборчиво – решение все равно его распознает.

Команда Smart Engines представила систему распознавания текста нового поколения, которая умеет находить документ на фотографии или скане и распознавать все текстовые данные на 102 языках. Скорость работы системы впечатляет: она распознает 15 страниц в секунду на сервере и полностью обрабатывает фотографию листа А4 за 3-4 секунды на смартфоне. Технология способна считать и разобрать текст, даже если документ до этого был многократно сложен или помят. Другими словами, она превращает смартфон в мгновенный сканер. При этом классические планшетные сканеры становятся попросту ненужными.

Специалисты Smart Engines разработали систему распознавания первичной бухгалтерской и финансовой документации. Она работает не только на серверах для обработки документов с потоковых сканеров, но и – что крайне важно – на мобильных телефонах. Система автоматически распознает 50+ видов первичных, кадровых и регистрационных документов: счета-фактуры, ТОРГ-12, УПД, товарно-транспортные накладные и счета на оплату.

Сотрудники Smart Engines разработали уникальную ИИ-систему, способную проверять паспорт РФ и другие ID-документы на предмет подлинности. Выявить различные нарушения и аномалии технология может не только при распознавании оригинала документа, но и при предъявлении его скана. Признаки подделки система обнаружит даже в том случае, если мошенник показывает документ на телефоне или планшете.

«Именно твердая приверженность принципу Science First (наука на первом месте) позволяет нам постоянно расширять перечень предлагаемых решений и совершенствовать их. Мы рады, что бизнес и наука в нашей компании гармонично сосуществуют и стимулируют взаимное развитие, о чем свидетельствуют финансовые показатели. В 2022 г. наша глобальная выручка увеличилась на 43% и превысила 400 млн руб., число проданных распознаваний возросло на 91% и достигло 216 млн», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.