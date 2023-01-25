CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» прошла процедуру ресертификации внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителен до 2025 г. и предполагает ежегодный инспекционный контроль параметров.

В 2021 г. в «Т1 консалтинг» была разработана, внедрена и успешно пройдена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015. В 2022 г. в связи с приостановкой работы зарубежных сертифицирующих органов на территории России компании пришлось повторно пройти процедуру. Проверку проводил независимый орган по сертификации — «Международная служба сертификации», входящая в Реестр аккредитованных лиц Системы сертификации ГОСТ Р.

«Для современной динамично развивающейся компании сертификация в соответствии с российскими стандартами качества очень важна. Она подтверждает профессиональное выполнение работ, а также свидетельствует о высоких компетенциях сотрудников и готовности инфраструктуры к стабильной работе в любых условиях. Учитывая сложившиеся вызовы и, как следствие, отзыв сертификата СМК, мы смогли трансфером перейти на другой сертифицирующий орган и пройти подтверждение соответствующего уровня нашей СМК. Вторичная процедура — подтверждение непрерывного совершенствования процессов управления компанией, что всегда важно», — отметил Алексей Стоянов, директор практики «» «Т1 консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Касперская займется производством молока и мороженого

МТС нашла новый способ заработка на абонентах. Вводится побор за пополнение баланса. Как избежать лишних трат

AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам

Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Подмосковье осталось без «железа» для отслеживания в воздухе аммиака и сероводорода

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще