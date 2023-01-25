«Т1 консалтинг» подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Российская ИТ-компания «Т1 консалтинг» прошла процедуру ресертификации внутренней системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Новый сертификат действителен до 2025 г. и предполагает ежегодный инспекционный контроль параметров.

В 2021 г. в «Т1 консалтинг» была разработана, внедрена и успешно пройдена сертификация на соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9001:2015. В 2022 г. в связи с приостановкой работы зарубежных сертифицирующих органов на территории России компании пришлось повторно пройти процедуру. Проверку проводил независимый орган по сертификации — «Международная служба сертификации», входящая в Реестр аккредитованных лиц Системы сертификации ГОСТ Р.

«Для современной динамично развивающейся компании сертификация в соответствии с российскими стандартами качества очень важна. Она подтверждает профессиональное выполнение работ, а также свидетельствует о высоких компетенциях сотрудников и готовности инфраструктуры к стабильной работе в любых условиях. Учитывая сложившиеся вызовы и, как следствие, отзыв сертификата СМК, мы смогли трансфером перейти на другой сертифицирующий орган и пройти подтверждение соответствующего уровня нашей СМК. Вторичная процедура — подтверждение непрерывного совершенствования процессов управления компанией, что всегда важно», — отметил Алексей Стоянов, директор практики «1С» «Т1 консалтинг».