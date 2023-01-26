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Neoflex и Timeweb Cloud объявили о начале стратегического партнерства

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и международный облачный провайдер Timeweb Cloud объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства компании объединят усилия по снижению расходов бизнеса на облака и ускорению цикла разработки и эксплуатации микросервисов.

В ближайшее время Neoflex добавит Timeweb Cloud в набор облачных провайдеров NEOMSA — NoOps Kubernetes-платформы для разработки и эксплуатации микросервисных приложений. Timeweb Cloud, в свою очередь, предложит пользователям NEOMSA современные виртуальные машины, создаваемые на базе собственной гиперконвергентной платформы, по специальной цене. Это позволит бизнесу оптимизировать операционные затраты на облачную ИТ-инфраструктуру, сохраняя при этом высокую отказоустойчивость собственных сервисов.

Кроме того, продукты компаний входят в реестр отечественного ПО, что дополнительно позволит решать задачи, связанные с импортозамещением зарубежных облачных сервисов и контейнерных платформ Kubernetes. В дальнейшем компании планируют возможность перекрестной интеграции еще более широкого спектра сервисов в рамках обеих платформ.

«Мы наблюдаем все больше индивидуальных запросов на перенос On-Premise-инфраструктуры в облака. И сейчас одна из наших задач — обеспечить быстрое и финансово эффективное решение для каждого клиента, в том числе для представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Поэтому партнерство с одним из ведущих российских ИТ-интеграторов — стратегический и своевременный шаг в развитии нашего облака», — сказал Сергей Наумов, генеральный директор Timeweb Cloud.

«У нашей компании большой опыт внедрения облачных сервисов. Мы реализуем проекты по построению процессов разработки и сопровождения облачной инфраструктуры, повышая ее безопасность, эффективность и обеспечивая оптимизацию затрат. Партнерство Neoflex и компании Timeweb Cloud позволит заказчикам эффективно решать задачи по миграции данных в облако, а также быстро выводить на рынок новые продукты и услуги», — отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA.

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