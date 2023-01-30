Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости

Фонд «Сколково» в конце 2022 г. одобрил предоставление грантов особо значимым проектам (ОЗП) на сумму свыше 1,6 млрд руб. Российские разработчики, которые создают ПО взамен импортного для ключевых отраслей экономики, получают поддержку по нацпроекту «Цифровая экономика». Уже поддержаны семь компаний.

Для стимулирования сектора информационных технологий Правительством развернуты масштабные меры поддержки, в том числе проектов особой значимости. Их цель – ускоренное развитие отечественной ИТ-отрасли за счет замещения зарубежного ПО российскими аналогами. Сумма гранта «Сколково» на реализацию ОЗП составляет до 700 млн руб.

«После того, как российский рынок покинули зарубежные вендоры, государство и институты развития активно помогают отечественным компаниям реализовывать сложные и затратные проекты импортозамещения в ИТ. “Сколково” по госпрограмме в рамках федпроекта “Цифровые технологии” софинансирует до 80% стоимости таких проектов. Поддержка предоставляется по результатам экспертизы. При этом ключевым критерием при оценке проекта является потенциал тиражирования ИТ-решения среди других компаний отрасли», — сказала руководитель проектного офиса фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

Компания «Тюменские молочные фермы» получила грант в размере 192 млн руб. на запуск системы управления стадом крупного рогатого скота. «Молоко 2.0» позволяет оптимизировать производственные и управленческие процессы, связанные с деятельностью молочных ферм. Разработчиком продукта для импортозамещения в агропромышленной отрасли выступила компания РЦ «ПЛИНОР».

«Применение системы управления стадом крупного рогатого скота повысит уровень автоматизации процессов управления молочных предприятий, предоставит возможность отслеживания показателей производительности скота и его состояния в режиме реального времени, а также обеспечит сотрудников единым информационным полем взаимодействия», — отметил Егор Столяров, заместитель генерального директора по информационным технологиям «УК «Дамате», материнской компании «Тюменских молочных ферм».

Компания «Аксиософт» на базе издательского дома «Аргументы и факты» разрабатывает редакционно-издательскую систему. Она позволит управлять редакционным производственным процессом создания контента и подготовки к выпуску печатных и цифровых средств массовой информации. Российское решение позволит использовать инструменты сбора статистики, анализа и составления отчетности. Сумма гранта превысила 49 млн руб.

«На российском рынке СМИ используются исключительно иностранные системы автоматизации редакционных процессов. На текущий момент назрела острая необходимость предложить рынку российское решение аналогичного уровня. Отечественная редакционно-издательская система AxioCat успешно прошла тесты в небольших частных издательствах, но нуждается в доработках для доведения до уровня ведущих иностранных решений и внедрения функций, необходимых крупным российским заказчикам. Мы получим продукт, который удовлетворит как крупных издателей, так и региональную прессу», — отметил генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Одобрение получили и два проекта горно-металлургической компании «Северсталь». Первый — пилотное внедрение решения «MES металлургия» на производственных площадках «Северстали». Ожидаемые эффекты от применения российского решения: повышение темпов металлургического производства, качества выпускаемой продукции, стабилизация производственных процессов. Сумма гранта – 475 млн руб. Второй проект подразумевает пилотирование продукта для оптимизации процессов планирования предприятий с разнообразной системой управления и разветвленной цепочкой поставок. По итогам проекта планируется автоматизировать процессы подготовки планов сбыта, закупки, производства и логистики. Результатом станет получение импортонезависимого ПО для металлургической отрасли с возможностью масштабирования на другие отрасли. Сумма гранта – 600 млн руб. Разработчиком обоих проектов выступила компания «Северсталь-инфоком».

«Создание российских аналогов MES-систем и систем планирования производства в короткие сроки — крайне амбициозная задача, но в то же время это необходимый шаг к технологическому импортозамещению на промышленных предприятиях нашей страны. Считаю, что, объединив усилия бизнеса и государства, мы сможем разработать эффективное ПО для всей российской металлургии и смежных отраслей, а также для компаний, работающих в других странах», — прокомментировал директор по информационным технологиям ПАО «Северсталь», генеральный директор «Северсталь-инфокома» Сергей Дунаев.

Перечень особо значимых проектов формируется Индустриальными центрами компетенций (ИЦК), состоящими из отраслевых заказчиков ИТ-решений. Проекты рассматриваются отраслевыми комитетами, а их список утверждает президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию. После прохождения всех процедур согласования проекты могут претендовать на господдержку, оказываемую Фондом «Сколково» и РФРИТ по национальному проекту «Цифровая экономика». В 2023 г. «Сколково» продолжает реализацию меры поддержки.