Минцифры: условия ИТ-ипотеки стали проще

Минцифры сообщило о том, что правила льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний изменились. Условия для оформления кредита стали проще, требования к зарплате — ниже. Воспользоваться льготой теперь смогут сотрудники почти 20 тыс. компаний.

Требуемый уровень зарплаты до вычета НДФЛ снизился со 150 до 120 тыс. рублей для городов-миллионеров и со 100 до 70 тыс. руб. — для других населённых пунктов. Исключение — Москва. Здесь требования к зарплате остались такими же — не менее 150 тыс. руб.

Уровень зарплаты теперь определяется исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Это может быть как головной офис компании, так и региональный филиал. Раньше размер зарплаты должен был соответствовать тому городу, где находится головной офис компании.

Расширились возрастные рамки. Теперь оформить ИТ-ипотеку можно с 18 до 50 лет включительно. Раньше — с 22 до 44 лет.

Получить ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Таких организаций сейчас около 20 тыс. Раньше компания должна была ещё и получать налоговые льготы. Тогда требования для ИТ-ипотеки подходили около 12 тыс. компаний.

Работать в аккредитованной ИТ-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет. Предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок ипотеки.

Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трёх, как было раньше

Предельная ставка осталась неизменной — до 5% годовых, но банки часто дополнительно снижают её. Проверить, есть ли у вашей компании аккредитация, по-прежнему можно на «Госуслугах».

«Программа пользуется спросом – в прошлом году льготную ипотеку получили более 6 тыс. сотрудников ИТ-компаний на общую сумму в 55 млрд руб. Банки конкурируют за заёмщиков, средняя ставка составила 4,1% годовых. Всего в программе участвует 53 банка. С новыми условиями число компаний, сотрудникам которых доступна ипотека, выросло в два раза. Всего в реестре аккредитованных сегодня около 20 тысяч организаций. Предлагаю поторопиться с подачей заявки, чтобы успеть стать участником программы», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Заявки по обновлённым условиям уже принимаются. Выдача кредитов начнётся 7 февраля, после вступления новых правил в силу.