Samsung Electronics объявляет финансовые результаты за IV квартал и за весь 2022 финансовый год

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 финансовый год. Общая консолидированная выручка компании в IV квартале составила 70,46 трлн вон, операционная прибыль — 4,31 трлн вон. За весь год доход компании составил рекордные 302,23 трлн вон, операционная прибыль — 43,38 трлн вон.

В IV квартале внешняя бизнес-среда значительно ухудшилась на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Прибыль подразделения по производству памяти (Memory Business) снизилась из-за падения цен и корректировки клиентами своих складских запасов. В подразделении по производству системных полупроводников (System LSI Business) также наблюдалось снижение прибыли, поскольку продажи основных продуктов сократились из-за оптимизации товарных остатков в масштабах отрасли.

Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) установило новый рекорд квартальной выручки и нарастило прибыль по сравнению с прошлым годом благодаря расширению мощностей по производству продуктов с применением передовых технологий, а также диверсификации клиентской базы и областей применения.

Подразделение по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC) зафиксировало снижение прибыли от продажи экранов для мобильных телефонов, что связано с глобальным падением спроса на смартфоны. В то же время бизнес по производству дисплеев большого размера сократил убытки на фоне роста продаж продуктов QD-OLED и завершения использования складских запасов ЖК-экранов.

Выручка и прибыль мобильного подразделения (Mobile eXperience, MX) снизились из-за слабого спроса в массовом сегменте. В то же время подразделение по производству сетевого оборудования (Networks Business) увеличило выручку благодаря внутреннему спросу на развертывание сетей 5G и расширению бизнеса за рубежом.

Подразделение визуальных дисплеев (Visual Display Business) продемонстрировало более высокие доходы и операционную прибыль благодаря росту продаж продуктов премиум-класса, в том числе моделей Neo QLED и телевизоров со сверхбольшими экранами. В подразделении цифровой бытовой техники (Digital Appliances Business) прибыль снизилась из-за роста затрат, связанных с ухудшением ситуации на рынке, а также усиления конкуренции.

Укрепление доллара США по отношению к корейской воне было выгодно подразделениям компании, в результате чего операционная прибыль выросла примерно на 0,5 трлн вон по сравнению с предыдущим кварталом.

Недавние изменения в корейском налоговом законодательстве, в результате которых изменилась схема налогообложения полученных от дочерних компаний дивидендов, привели к снижению налога на прибыль Samsung в IV квартале.

Разовые расходы, связанные с изменением налогового законодательства, отражены в квартальной финансовой отчетности. Однако это не означает, что компания получила возмещение налога на прибыль, и это никоим образом не связано с фактическими налоговыми выплатами.

В условиях ослабления рынка памяти и низкого глобального спроса на ИТ-решения, в I квартале подразделения по производству полупроводников сосредоточатся на удовлетворении спроса на продукты высокого класса, в том числе на память DDR5, LPDDR5x и на сенсоры с разрешением 200 МП. Подразделение по выпуску дисплейных панелей сфокусируется на производстве экранов для новых продуктов крупных клиентов.

Компания планирует расширить лидерство в сегменте смартфонов премиум-класса с запуском Galaxy S23, в то время как подразделение по производству сетевых решений сосредоточится на развитии бизнеса в Корее и за рубежом, в том числе в Северной Америке. Подразделение по производству цифровой бытовой техники намерено увеличить продажи в премиальном сегменте за счет новых моделей, таких как BESPOKE Infinite Line.

В 2023 г., несмотря на ожидаемое сохранение макроэкономической неопределенности, компания рассчитывает на начало восстановления спроса во втором полугодии. Полупроводниковый бизнес продолжит укреплять рыночное и технологическое лидерство и увеличивать долю инновационных продуктов и решений на базе передовых технологических процессов, в том числе DDR5, LPDDR5x и Gate-All-Around (GAA).

Samsung ожидает, что прибыль подразделения SDC от продажи экранов для мобильных телефонов будет стабильной, а в сегменте панелей большого размера компания сосредоточится на развитии производства продуктов QD-OLED и на повышении прибыльности.

Подразделение DX (Device eXperience) планирует повысить конкурентоспособность за счет расширения линейки продуктов премиум-класса, опираясь на технологическое лидерство компании. Подразделение также расширит экосистему SmartThings, внедряя передовые технологии и развивая партнерские отношения, чтобы обеспечить индивидуальный пользовательский опыт.

Подразделение по производству сетевых решений намерено поддерживать рост доходов за счет активного реагирования на новые рыночные возможности, особенно в зарубежных подразделениях, а также за счет укрепления технологического лидерства в области производства базовых чипов для сетей 5G и решений vRAN (виртуализированная сеть радиодоступа) на внешних рынках.

Что касается направления цифровой бытовой техники, компания продолжит работу над повышением удобства одновременного взаимодействия с большим количеством устройств с использованием SmartThings, будет наращивать конкурентоспособность продуктов премиум-класса, главным образом, линейки BESPOKE.

Капитальные расходы компании в 2022 г. достигли в общей сложности 53,1 трлн вон, в том числе 47,9 трлн вон на работу подразделений по производству полупроводников и 2,5 трлн вон, выделенных подразделению по выпуску дисплейных панелей. В IV квартале капитальные расходы составили 20,2 трлн вон, включая 18,8 трлн вон на работу полупроводниковых подразделений и 0,4 трлн вон для подразделения по производству дисплейных панелей.

Капитальные вложения в бизнес по производству памяти были направлены на развитие инфраструктуры P3 и P4 в рамках подготовки к среднесрочным и долгосрочным поставкам памяти, а также на совершенствование технологического процесса EUV для повышения конкурентоспособности компании. Инвестиции в подразделение по производству полупроводников главным образом пошли на расширение мощностей на базе передовых технологических процессов в Пхентхэке, а также на строительство линии по выпуску 3-нанометровых процессоров и инфраструктуры в Тейлоре.

Доходы от продаж устройств памяти в IV квартале снизились, а производство полупроводников в I квартале будет сосредоточено на продукции высокого класса.

Консолидированная выручка подразделений по производству полупроводников в IV квартале составила 20,07 трлн вон, операционная прибыль — 0,27 трлн вон.

Общий спрос на устройства памяти снизился, так как клиенты продолжали корректировать запасы на фоне растущей неопределенности внешней среды. Несмотря на то, что в предыдущем квартале рост продаж был ниже рыночного уровня, Samsung добилась более высоких показателей за счет расширения продаж, сосредоточившись на создании решений для серверов. Из-за ухудшения потребительских настроений, вызванного обострением макроэкономических проблем, цену пришлось снизить, а из-за значительных расходов показатели продаж стали ощутимо ниже, чем в предыдущем квартале.

Что касается продуктов DRAM, спрос на серверы был низким, так как объемы производства сократились из-за экономической неопределенности и по причине продолжающейся оптимизации остатков со стороны клиентов.

Интерес к мобильным устройствам и персональным компьютерам также оставался невысоким на фоне корректировки складских запасов основных покупателей и сокращения объемов выпуска готовой продукции. Компания расширила долю производства передовых технологических узлов и оптимизировала портфель, активно реагируя на спрос на решения с высокой плотностью памяти со стороны крупных центров обработки данных и производителей серверного оборудования. Что касается продуктов NAND, спрос на SSD-накопители для серверов стагнировал из-за оптимизации запасов клиентов.

Ожидается, что в I квартале 2023 г. клиенты продолжат корректировать запасы ввиду сохранения экономической неопределенности. Несмотря на то, что вероятность восстановления спроса в краткосрочной перспективе не слишком велика, Samsung продолжит минимизировать любые неблагоприятные последствия, оперативно реагируя на потребности покупателей в передовых технологических продуктах, таких как память LPDDR5x, и готовясь к быстрому росту спроса на память DDR5 для серверов и персональных компьютеров в будущем.

В 2023 г., опираясь на конкурентоспособность затрат, подразделение по производству памяти планирует увеличить долю продуктов с высокой добавленной стоимостью за счет удовлетворения спроса на серверные решения SSD высокой плотности. Предполагается, что так компания сможет использовать тренд на применение подобных накопителей в смартфонах и персональных компьютерах и укрепит лидирующие позиции на рынке.

Прибыль подразделения по производству системных полупроводников (System LSI) в IV квартале уменьшилась из-за снижения продаж, вызванного корректировкой запасов и сокращением спроса на основные компоненты.

Тем не менее, подразделение по производству мобильных SoC-решений добилось рекордных годовых доходов, а сегмент однокристальных систем для автомобилей укрепил фундамент для роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это произошло благодаря тому, что компания успела вовремя предоставить исходный образец SoC-решения для европейского OEM-производителя премиум-класса и подписала меморандум о намерении совместной разработки с компанией по производству решений для автономного вождения в США.

Ожидается, что в I квартале влияние низкого спроса и оптимизации запасов со стороны клиентов сохранится. Samsung будет стремиться увеличить продажи SoC-решений с низкой и средней стоимостью, а также сенсоров для камер с разрешением 200 МП. Что касается однокристальных систем, компания постарается сохранить темпы роста как за счет дополнительных заказов от европейских OEM-производителей автомобилей премиум-класса, так и благодаря производству технологий для беспилотных автомобилей.

Samsung прогнозирует сохранение последствий экономического спада в 2023 г. Однако анализ показателей продаж смартфонов демонстрирует, что спрос будет по-прежнему поляризован между сегментами массовых и премиальных устройств.

Реагируя на такой спрос, Samsung планирует расширить продажи SoC-решений, одновременно повышая конкурентоспособность флагманских продуктов. Компания также поддержит запуск премиальных смартфонов основных OEM-производителей, предоставив и расширив линейку сенсоров для камер с разрешением 200 МП.

Подразделение по производству полупроводников (Foundry Business) в последние три месяца года снова установило рекорд квартальной выручки благодаря увеличению продаж передовых технологических узлов и чипов для высокопроизводительных вычислений, а также непрерывному развитию зрелых техпроцессов. Годовые продажи подразделения также достигли рекордного уровня, однако коэффициент использования его производственных мощностей начал снижаться из-за корректировки запасов.

Что касается 3-нанометровых процессоров первого поколения Gate-All-Around (GAA), на данный момент продукты стабильно производятся для массового рынка, также быстрыми темпами ведется разработка 3-нанометровых процессоров второго поколения. Кроме того, компания работает над производством 5-нанометровых и 4-нанометровых процессоров, в частности, для компаний автомобильной отрасли.

Samsung ожидает, что коэффициент использования в I квартале упадет, а прибыль соразмерно уменьшится из-за снижения спроса.

В первой половине 2023 г. спрос может временно снизиться из-за экономического спада и корректировки запасов. Тем не менее, компания рассчитывает на восстановление рыночного спроса во втором полугодии, особенно в сегментах высокопроизводительных вычислений и автомобилестроения.

Samsung будет стремиться привлечь новых покупателей для 3-нанометровых процессоров второго поколения, сфокусируется на разработке 2-нанометрового техпроцесса первого поколения и продолжит разработку узкоспециализированных и зрелых процессов для применения в сферах автомобилестроения и интернета вещей.

Кроме того, учитывая растущий интерес к комплексным решениям нового поколения на рынке высокопроизводительных вычислений и мобильных устройств, компания создала бизнес-группу AdVanced Package (AVP) в подразделении Device Solutions, чтобы развиваться в этом направлении и объединить усилия разных команд по разработке продуктов.

Производство мобильных дисплеев демонстрирует высокую прибыль: в 2023 г. компания сосредоточится на продуктах OLED и QD-OLED

Консолидированная выручка подразделения по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC) в IV квартале составила 9,31 трлн вон, операционная прибыль — 1,82 трлн вон.

В сегменте мобильных дисплеев компания добилась хороших результатов, сосредоточившись на выпуске премиальных смартфонов, несмотря на продолжающееся снижение спроса на рынке. Убытки бизнес-подразделения по производству больших дисплеев сократились в IV квартале за счет более активных продаж телевизоров во время пикового сезона в конце года. Кроме того, компания закончила использовать свои складские запасы ЖК-экранов для производства — это позволило полностью сконцентрироваться на продуктах QD-OLED.

В I квартале 2023 г. Samsung ожидает снижения спроса на смартфоны в годовом исчислении из-за замедления экономического роста на основных рынках сбыта. Компания будет стремиться удержать высокие показатели прибыли в сегменте мобильных дисплеев, активно реагируя на выпуск флагманских продуктов крупными клиентами.

Что касается производства больших дисплеев, Samsung обеспечит дополнительный спрос и будет способствовать скорейшему наращиванию производства, представив новую линейку телевизоров и мониторов со сверхбольшими экранами.

В 2023 г. ожидается, что условия ведения бизнеса останутся сложными из-за нестабильных рыночных условий и усиления конкуренции. В сегменте мобильных дисплеев компания намерена укрепить лидирующие позиции на рынке благодаря технологическому превосходству на относительно устойчивом рынке смартфонов премиум-класса. Кроме того, Samsung ускорит переход на OLED и воспользуется ценовой привлекательностью продукции. Такое преимущество компания получила в результате упреждающих инвестиций.

В сфере производства больших экранов компания продолжит повышать рентабельность за счет укрепления базы продаж на рынке премиальных устройств, а также стабильной прибыльности.

Мобильное подразделение расширит продажи флагманских устройств на фоне сохраняющейся макроэкономической неопределенности

В IV квартале консолидированная выручка подразделения мобильных устройств и сетевых решений (MX & Networks) составила 26,90 триллионов вон, а операционная прибыль — 1,70 триллионов вон.

В отчетном периоде рыночный спрос на смартфоны оставался слабым. При этом массовый сегмент резко сократился из-за продолжающейся инфляции и нестабильной геополитической обстановки. Мобильное подразделение показало снижение продаж и прибыли по сравнению с предыдущим кварталом из-за ослабления влияния выхода новых флагманских продуктов на результат, а также падения продаж смартфонов в целом на фоне слабого спроса, вызванного замедлением экономического роста. Влияние сокращения продаж доступных смартфонов оказалось сильнее, чем ожидалось, в то время как объемы реализации флагманских моделей соответствовали прогнозам.

В I квартале 2023 г. ожидается последовательное снижение спроса во всех сегментах рынка смартфонов на фоне сохраняющейся нестабильной макроэкономической ситуации. В Samsung намерены наращивать продажи флагманских продуктов благодаря успешному запуску новой серии Galaxy S23, продукты которой оснащены усовершенствованной камерой и функциями для гейминга. Компания также продолжит развивать экосистему Galaxy, которая включает ПК, планшеты и носимые устройства. При этом Samsung сохранит фокус на эффективном управлении ресурсами для обеспечения стабильной прибыльности.

В 2023 г. Samsung ожидает, что спрос на рынке смартфонов снизится из-за влияния макроэкономических факторов. По прогнозам, больше всего это скажется на моделях массового сегмента, в то время как потребительский спрос на премиальные смартфоны и планшеты останется сравнительно стабильным.

Мобильное подразделение намерено достичь высоких продаж и стабильной прибыльности за счет повышения конкурентоспособности флагманских продуктов. В массовом сегменте компания планирует запускать различные программы продаж вместе с мобильными операторами, в том числе для расширения пользовательской базы 5G-смартфонов. Samsung также планирует повысить качество премиальных планшетов и носимых устройств, усовершенствовав их функции и возможности для одновременной работы с несколькими гаджетами.

Направление визуальных дисплеев сфокусируется на премиальных и интерьерных продуктах.

Подразделения визуальных дисплеев и цифровой бытовой техники зафиксировали консолидированный доход в 15,58 трлн вон и операционные убытки в 0,06 трлн вон.

Рыночный спрос на телевизоры вырос по сравнению с предыдущим кварталом под влиянием высокой сезонности конца года, но сократился в годовом исчислении из-за замедления мировой экономики. Подразделение визуальных дисплеев показало более высокие результаты по сравнению с предыдущим кварталом. Благодаря обеспечению регионального спроса в пиковый сезон и расширению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе моделей Neo QLED и интерьерных ТВ. Тем не менее, общие результаты снизились в годовом исчислении из-за ухудшения потребительских ожиданий в связи с ростом процентных ставок и инфляции.

В I квартале намечается снижение рыночного спроса как в квартальном, так и в годовом выражении из-за сезонности и продолжения влияния глобального экономического спада. Samsung сосредоточится на удовлетворении спроса на премиальную продукцию, включая линейку Neo QLED 2023 г., и укреплении сотрудничества с основными партнерами по сбыту. Компания также будет стремиться обеспечить прибыльность за счет оптимизации операционной деятельности и управления затратами.

В 2023 г. ожидается, что общий спрос на телевизоры останется на текущем уровне в связи с сохраняющейся неопределенностью на рынке. Исходя из востребованности продукции премиум-класса, Samsung сконцентрируется на рынке Neo QLED и телевизоров со сверхбольшими экранами диагональю 98 дюймов. Компания также продолжит внедрять инновационные технологии в премиальные продукты, выпуская модели MicroLED разных размеров и расширяя ассортимент OLED-телевизоров и игровых мониторов.