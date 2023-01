ЦИТ «Факт» построил HR-платформу в облаке Cloud

Центр интернет-технологий «Факт» разработал и вывел на российский рынок новую HR-платформу в облаке Cloud (ООО «Облачные технологии»). Новый продукт объединяет всю информацию о сотрудниках, позволяет построить эффективные коммуникации в компании, оценивать, развивать и удерживать таланты.

Центр интернет-технологий «Факт» разрабатывает решения в области электронной коммерции, мобильных приложений, сервисов и корпоративных порталов на «1С-Битрикс». При этом одно из ключевых направлений работы — это автоматизация HR-процессов компаний-клиентов. Накопленный опыт позволил компании разработать собственный облачный кадровый SaaS-сервис, который помогает компаниям выстраивать внутренние коммуникации, автоматизировать процессы онбординга и офбординга, подачи и обработки запросов от сотрудников, оценки и управления эффективностью персонала.

«Облако — это идеальное пространство для разработки и тестирования, в котором легко организовать совместную работу программистов, тестировщиков, DevOps-инженеров и других специалистов. Кроме того, это раздельная продуктивная среда для каждого клиента. Для разработки собственной платформы мы выбрали облачные сервисы Cloud, так как они позволяют сэкономить благодаря оплате по модели Pay as you go и предоставляют удобный доступ к высокопроизводительным мощностям. Сервисы Cloud также позволяют экономить на сопровождении инфраструктуры — ее обслуживанием занимается провайдер, а мы пользуемся уже готовыми инструментами», — сказал Дмитрий Гайрабедьянц, руководитель отдела системного администрирования, ЦИТ «Факт».

«Мы рады, что наша платформа Advanced стала основой для очередного инновационного ИТ-решения, которое поможет компаниям по всей России собирать высококлассные команды специалистов и повышать эффективность бизнес-процессов», — сказал Андрей Зотов, коммерческий директор Cloud.

HR-платформу разработали на базе облачной платформы Advanced компании Cloud, с помощью которой можно создавать продукты в самых разных областях экономики, науки и образования. Решение уже запущено в коммерческую эксплуатацию, а также используется внутри ЦИТ «Факт».