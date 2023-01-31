VK открывает набор на бесплатные курсы по ручному тестированию и углубленному Python

«VK образование» запускает набор на бесплатные образовательные программы для студентов старших курсов и выпускников российских вузов. Участники смогут освоить ручное тестирование и программирование на Python, усилить на практике необходимые для карьеры в ИТ навыки и компетенции. Лучшие студенты смогут присоединиться к команде VK в качестве стажеров или сотрудников.

Программы ориентированы на студентов старших курсов и недавних выпускников российских вузов. Важное место в обучении отведено практической части — учащиеся будут работать над реальными задачами проектов VK. Преподают на курсах эксперты компании.

Обучение бесплатное, но для зачисления на курс нужно пройти тестирование — на обеих программах оно начнется 21 февраля. Обучение стартует 7 марта и продлится три месяца. Все занятия будут проходить в онлайн-формате — обучение можно совмещать с учебой или работой.

На курсе по ручному тестированию студенты научатся тестировать мобильные, веб- и десктопные приложения. Они познакомятся со снифферами и платформой Postman, узнают, как составлять тест-кейсы и чек-листы. Для поступления понадобятся понимание основ клиент-серверного взаимодействия и базовые навыки использования ОС. Также студенты курса получат доступ к сообществу VK Testers. Заявку на обучение можно подать на сайте VK до 20 февраля.

На курсе по углубленному Python учащиеся узнают о внутреннем устройстве одного из самых популярных языков программирования, научатся эффективно использовать его стандартную библиотеку для решения практических задач. Чтобы успешно пройти отбор, необходимы базовые знания Python. Заявку на обучение можно подать на сайте VK до 20 февраля.

«Образовательные программы VK — это настоящий трамплин в сферу IT для молодых людей, которые мечтают стать ее частью. У каждого участника программы есть шанс проявить себя во время обучения и попасть в команду VK. Все наши курсы — практикоориентированные, поэтому выпускники бесплатных краткосрочных программ VK могут попасть на стажировку или претендовать на джуниор-позиции в компании», — сказала Анна Степанова, директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK.

Ранее VK объявила о наборе на оплачиваемую стажировку по востребованным направлениям — от разработки до информационной безопасности. Она впервые пройдет в две волны — весной и летом.