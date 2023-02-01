«Технологии доверия»: 39% российских компаний привлекают внешних разработчиков

Компания «Технологии доверия» представила результаты исследования «Стратегия сорсинга и подходы к управлению источниками ресурсов в ИТ». В опросе приняли участие представители крупного и среднего бизнеса.

Подавляющее число респондентов (82%) отмечает стоимость ИТ-услуг в качестве основного критерия при выборе сорсинга в ИТ. Критичность для бизнеса находится на втором месте (61%), замыкает тройку ключевых критериев сложность работ (54%) – сорсинг рассматривается для рутинных или нестандартных задач.

Среди ИТ-услуг с долей аутсорсинга выше 30% большинство респондентов отметили разработку (46%) и поддержку (39%) приложений, что происходит на фоне дефицита разработчиков. Внедрение и системную интеграцию указали 29% участников исследования. Значительная доля участников исследования (18%) также отметила передачу на аутсорсинг таких групп услуг, как поддержка сетевой инфраструктуры / связи, поддержку ИТ-инфраструктуры.

Крупные компании в среднем тратят около 6% ИТ-бюджета на аутсорсинг: они чаще других ожидают увеличения гибкости при предоставлении ИТ-услуги (простоту масштабирования) и своевременное получение профильной экспертизы.

У большинства респондентов доля затрат на аутсорсинг в области эксплуатации не превышает четверти бюджета ИТ: 43% участников исследования отметили, что аутсорсинг в этой области занимает 10-25%.

Доля затрат на аутсорсинг в области разработки у большинства компаний не превышает 25%, что свидетельствует о стремлении поддерживать высокий уровень внутренней экспертизы по развитию ИТ-решений. У 4% респондентов – крупных компаний со штатной численностью ИТ более 1 тыс. человек – доля затрат на аутсорсинг занимает более 75% бюджета на развитие ИТ.

Большинство участников исследования не планируют сокращать штатную численность ИТ-специалистов – об этом заявили 39% опрошенных. О планах значительно расширить штат сообщил 21% респондентов, однако негативную тенденцию о необходимости сокращения отметили 15%.

Более половины респондентов чаще всего испытывает дефицит в разработчиках (57%) и DevOps-инженерах (25%), что также связано с уходом иностранных компаний с российского рынка и оттоком ИТ-специалистов из страны.

Самая популярная роль для передачи на аутстаффинг – это разработчики: 39% опрошенных компаний привлекают внешних специалистов на данную роль. Также на аутстаффинг приглашаются тестировщики, администраторы приложений, системные администраторы и бизнес-аналитики – такой вариант указали 11% респондентов.