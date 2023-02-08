Директором МТС в Санкт-Петербурге и Ленобласти назначен Александр Соловенчук

МТС объявила о назначении Александра Соловенчука на должность руководителя филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ранее он возглавлял бизнес компании в Новосибирской области.

В новой роли Александр Соловенчук будет отвечать за усиление позиций МТС на розничном и корпоративном рынках МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В круг его обязанностей входит развитие передовых цифровых продуктов компании, облачных технологий, IoT, Big Data, мобильных и фиксированных услуг связи МТС в регионе, управление инновационными проектами, вывод на рынок новых экосистемных сервисов.

«Александр обладает высоким уровнем экспертизы в области развития цифровых сервисов, запуска инновационных проектов, создания ЦОД. Теперь перед ним стоит задача по дальнейшему укреплению позиций экосистемы МТС на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Уверена, что его многолетний опыт и профессионализм станут катализатором развития новых направлений, продуктов и сервисов для петербургских клиентов», — сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Александр Соловенчук начал карьеру в МТС в 2004 г. с должности директора по работе с партнерами филиала МТС макрорегиона «Сибирь», затем руководил департаментом по работе с розничным рынком. В октябре 2008 г. возглавил макрорегиональный филиал МТС в Сибири. В 2016 г. назначен на должность директора филиала МТС в Новосибирской области. До прихода в компанию МТС работал в фармацевтической отрасли.