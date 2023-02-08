Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор

Российский разработчик программного обеспечения для цифровой трансформации промышленных предприятий Factory5 заключил партнерский договор с компанией «Терралинк» — системным интегратором, предоставляющим услуги консалтинга и внедрения решений для бизнеса.

Стороны договорились совместно продвигать и реализовывать проекты на базе продуктов вендора F5 PMM и F5 EAM — интегрированного решения в области управления производственными активами. Сотрудничество Factory5 и «Терралинк» позволит обеспечить заказчиков современными российским ПО для комплексной автоматизации процессов ТОиР с применением онлайн-диагностики, предиктивного анализа технического состояния и оптимизационных алгоритмов.

«Многолетний опыт внедрения решений международного класса от крупнейших вендоров позволил компании «Терралинк» не только накопить лучшие практики, но и глубоко понимать локальную специфику работы российских промышленных компаний. Это уникальные знания, которые откроют для заказчиков решений Factory5 возможность получить не просто ПО, отвечающее требованиям времени, а проект, сравнимый по качеству реализации с мировыми игроками», — сказал коммерческий директор Factory5 Александр Антипов.

«В текущей рыночной конъектуре компания «Терралинк» стремится обеспечить своих заказчиков лучшими решениями не только для поддержания устойчивости бизнеса, но и для развития и повышения эффективности различных функций компании. Собственный накопленный опыт в сочетании с современными технологиями и подходами в организациях работы на уровне глобальных поставщиков, предлагаемые Factory5, позволяет с уверенностью говорить о том, что проекты по управления производственными активами будут достигать успеха и поставленных целей. Также в рамках импортозамещения «Терралинк» разрабатывает собственные производственные решения, которые могут быть дополнены решениями компании Facrory5, что в совокупности позволяет закрыть заказчику большой спектр производственных задач», — отметил генеральный директор «Терралинк» Алексей Кудинов.