«Роббо» расширяет присутствие в Африке

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» работает в Африке, развивая бизнес в ЮАР, Нигерии и Египте. Рассматривая регион как стратегический, компания планирует выйти еще в несколько его стран: Алжир, Анголу, Эфиопию и Кению. В течение года «Роббо» собирается открыть в Африке десятки «Роббо классов» в дополнение к нескольким существующим. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В 2020 г. в Лагосе, в Нигерии, «Роббо» открыл онлайн-школу ROBBOClub.Ru и офлайн-кружок при помощи франчайзи-партнера. Занятия с детьми в двух форматах компания также начала проводить в ЮАР — в Йоханнесбурге. В Кейптауне «Роббо» запустил онлайн-школу. Сейчас компания проводит на территории региона национальные туры международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию.

В ходе конференции «Африканский путь», прошедшей в Москве, послы и представители организаций, которые могут быть партнерами «Роббо», выразили заинтересованность в сотрудничестве с компанией. Как результат, желание «Роббо» расширить масштабы присутвия в Африке сильно выросло. Для компании это стало стратегической целью.

Сейчас «Роббо» ведет переговоры с представителями нескольких африканских стран о сотрудничестве и пилотных проектах. Они проявляют большой интерес к открытой суверенной платформе образовательной робототехнике компании.

«Некоторые страны Африки ориентированы на обучение детей информационным технологиям, инновациям, а также стремятся прививать им интерес к науке и исследованиям с самых ранних лет. Власти ряда из них обозначили техническое образование детей, в частности изучение робототехники, как приоритетное направление. При этом данные страны обладают достаточным бюджетом для того, чтобы внедрять в образовательные учреждения робототехнику. Кроме того, в них можно найти партнеров, способных помочь внедрению в них нашего оборудования. Поэтому мы уверены, что наши шансы на успех в Африке очень большие, и предполагаем, что новые “Роббо клубы” откроются в данном регионе уже в ближайшие месяцы», — отметил основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru развивается с 2015 г. Первый заграничный кружок открылся в Финляндии в 2018 г. В 2019 г. партнер из Таиланда купил франшизу на 10 клубов, первый из которых открылся в конце прошлого года. Весной 2020 г. запустили первые кружки в Японии — в Токио и Фукуоке, а также появился первый партнер в Румынии. В 2021 г. кружки начали работать в Белоруссии, Китае, Грузии, Казахстане и Бангладеш. В 2022 г. к франчайзинговой сети подключились Малайзия, Филиппины, Австрия, Германия, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты.

В целом, с помощью системы обучения компании сейчас получают образование 100 тыс. школьников. Продано более 150 франшиз «Роббо клуб» и поставлено свыше 500 «Роббо классов». В планах компании – поставить учебные классы в российские культурные центры и школы за рубежом по линии «Россотрудничества» и МИДа. Всего в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» «Роббо» планирует оснастить оборудованием минимум 10% школ во всем мире.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, разработчиков и предпринимателей на основе «открытого железа» и бесплатного «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта.

«Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тысю детей в 400+ школах и 150+ кружках 24 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии и Японии.