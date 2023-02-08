Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

«Ростелеком» и Социальный фонд России (ранее — Пенсионный фонд России) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета». Всего с начала работы программы в 2014 г. курсы компьютерной грамотности прошли около 450 тыс. граждан пенсионного возраста, из них только в 2022 г. — 48872 человека.

В 2022 г. азбуку интернета изучали на площадках в отделениях ПФР (всего в 2022 г. было организовано 17110 социальных уроков, в которых приняло участие 20940 человек), в региональных филиалах «Ростелекома» в офлайн- и онлайн-форматах (5934 человек), органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках (21998 человек из 30 регионов России).

Начиная с 2020 г. обучение ведется как офлайн, так и в онлайн-формате, преподаватели придумывают новые, интересные и эффективные способы передачи знаний. Так, в Санкт-Петербурге в 18 комплексных центрах социального обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, навыкам компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета» обучили более 2300 человек. В Республике Татарстан в 2022 г. обучение в 45 муниципальных образованиях прошли 1565 человек, состоялся 151 выпуск учащихся по программе «Азбука интернета». В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.

Региональные подразделения «Ростелекома» активно сотрудничают с отделениями СФР по проекту «Азбука интернета», например, в Ставрополе был организован региональный онлайн-конкурс «В ногу со временем», на который было подано 100 работ. В Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан «Ростелеком» передал 1,5 тыс. учебников «Азбука интернета». Учебники также передавались Центрам общения старшего поколения в Чувашии. А в пензенской библиотеке №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина с помощью «Ростелекома» были оборудованы компьютеризированные рабочие места, где любой посетитель может с помощью сотрудника библиотеки и пособия «Азбука интернета» научиться пользоваться компьютером. Бурятский филиал «Ростелекома» стал техническим партнером Форума для пенсионеров «Выхожу онлайн», где учебник также был подарком участникам.

Интересное мероприятие состоялось в Оренбурге: в комплексном центре социального обслуживания населения Южного округа сотрудники филиала «Ростелекома» провели для пенсионеров семинар «Каким стало телевидение: от черно-белой картинки до интерактивного ТВ Wink». Это был рассказ о том, каким стало телевидение и как им пользоваться. В завершение прошел мастер-класс о том, как выпустить новостную передачу, а также записан ролик с участницей в роли ведущей. Все участники получили пособие «Азбука интернета». И это только несколько примеров разных форматов работы по программе в разных регионах России.

В 2022 г. на сайте azbukainterneta.ru появился новый дополнительный модуль, посвященный одной из самых востребованных на сегодняшний день тем, — «Основы работы на смартфоне». Во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2022» приняли участие 4558 человек, а также начал работать канал «Спасибо интернету!» в «Дзен», где размещаются лучшие работы, присланные на конкурс.

Для преподавателей, использующих в своей работе «Азбуку», было организовано два вебинара, общее число участников которых превысило 2,7 тыс. человек из 65 регионов, а также создана специальная закрытая группа во «Вконтакте», где участники сообщества могут оперативно получать новости проекта и обмениваться опытом работы по проекту.