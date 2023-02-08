CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор

«Т1 интеграция» стала официальным партнёром VolgaBlob, разработчика универсальной платформы для сбора и анализа машинных данных Smart Monitor. Новое соглашение открывает доступ клиентам интегратора к технологиям вендора по выявлению и противодействию киберугрозам, осуществлению мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализу бизнес-процессов.

Платформа Smart Monitor обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку событий со всех типов источников данных: серверов, сетевого оборудования, IoT, средств защиты информации, прикладных информационных систем, средств виртуализации и контейнеризации. Для поиска и анализа данных в различных корпоративных хранилищах (таких как Elastic Search, OpenSeach, Hadoop, ClickHouse) в решении применена технология Search Anywhere, которая исключает необходимость переиндексации, что позволяет оптимизировать нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

Smart Monitor основан на решениях с открытым кодом и входит в реестр отечественного программного обеспечения. Функциональность платформы разбита на модули, комбинация которых определяется сценарием применения Smart Monitor для решения конкретных практических задач.

«Мы видим в лице «Т1 интеграция» сильного партнёра, способного решать комплексные задачи по мониторингу ИТ и кибербезопасности для Enterprise-клиентов. Уверен, что партнёрство наших компаний будет способствовать появлению интересных и нужных проектов, принесёт ценность многим клиентам и позволит успешно развивать совместный бизнес», – отметил Александр Скакунов, CEO VolgaBlob.

«Обеспечение кибербезопасности компании предполагает применение большого числа специализированных инструментов. Smart Monitor от VolgaBlob решает широкий спектр задач – от диагностики IT-инфраструктуры до построения SOC-систем. Партнерство с вендором позволит нам предлагать своим заказчикам качественное решение для мониторинга инцидентов кибербезопасности, отвечающее самым высоким требованиям крупных российских компаний», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан беспилотник по имени «ТрАМП»

В России арестован хакер, взламывавший банки. Ему светит четыре года за решеткой

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Microsoft уничтожит данные пользователей бесплатной версии Teams, которые не перейдут на платный тариф. Но есть решение

В России массово закрываются магазины электроники

ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще