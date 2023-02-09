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VK Play запускает инвестиционное подразделение «VK Play инвестиции»

На развитие российских разработчиков выделено 300 млн рублей в 2023 г.

«VK Play инвестиции» поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Руководителем направления стал Евгений Полотнянко. Разработчики могут обратиться в «VK Play инвестиции» с заявкой как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр.

«VK Play инвестиции» рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play. Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и юридическое лицо в России. Все проекты, которые получат финансирование от «VK Play инвестиции», будут иметь возможность публикации на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также смогут получить дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.

«В России работает большое количество талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство из таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам. Мы уже сделали первые шаги в рамках VK Play, обеспечив им комфортные условия для работы в нашей стране. Следующим этапом поддержки мы запускаем «VK Play инвестиции». Являясь частью VK, мы предлагаем не просто финансовую поддержку, а доступ к многолетней экспертизе, огромной аудитории и топовым сервисам компании», —‎ сказал Евгений Полотнянко, руководитель «VK Play инвестиции».

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.

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