«Единый оператор» поможет студентам КГАСУ получить практические навыки при проектировании ИТС трассы М-12

«Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») и Казанский государственный архитектурно-строительный университет подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит обучающимся в вузе получить практический опыт проектирования интеллектуальных транспортных систем на строящихся участках автомобильной дороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит».

В соответствии с соглашением студенты и аспиранты Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) получат возможность принять участие в работе по проектированию для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток» на строящихся участках автомобильной дороги М-12 и проектируемого участка «Дюртюли-Ачит». Планируется, что обучающиеся вуза будут разрабатывать оптимальные технические и конструктивные решения и документацию, на основе которых на объектах будут осуществляться монтажные работы по установке интеллектуального оборудования.

«М-12 – это не только важный транспортный проект федерального масштаба, но и наиболее протяженная безбарьерная трасса в России и СНГ. Мы уверены, что привлечение молодых специалистов в проекты позволит воплотить самые смелые идеи и привнести новое видение в данную отрасль. Cоглашение между КГАСУ и «Единым оператором» открывает двери в будущее для самых талантливых и хорошо образованных специалистов, которые получат прекрасную возможность приобрести практический опыт работы. Это возможность сделать первый шаг в будущей карьере в одной из самых технологичных компаний, которая является реальным примером использования научной базы в производстве и воплощает связь теории и практики. Важно отметить, что мы планируем и далее расширять наше сотрудничество с вузами и научными объединениями», – сказал генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

«КГАСУ активно развивает новые востребованные направления в науке и образовании – открыт профиль «Цифровые технологии в дорожном строительстве и организации движения», проектируется центр «Цифровые дороги». Студенты данного профиля осваивают интеллектуальные транспортные системы, технологии информационного и имитационного моделирования, разработку цифровых двойников и геоинформационных систем, геодезическую съемку беспилотными летательными аппаратами и лазерное сканирование, языки программирования, 3D-управление строительной техникой. Участие наших студентов и аспирантов в разработке федеральных проектов – отличная возможность, которая позволит продемонстрировать им полученные знания и навыки в деле, познакомиться с технологиями проектирования и строительства интеллектуальных транспортных систем, проявить себя и в дальнейшем получить трудоустройство в одной из крупнейших технологических компаний в России. Соглашение с «Единым оператором» развивает практикоориентированный подход КГАСУ в подготовке высококвалифицированных кадров, в том числе для дорожно-строительной отрасли в области цифровизации», – отметил ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов.