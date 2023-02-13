CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера

Axenix (ранее «Accenture Россия») и правительство Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высоких технологий.

Подписи под документом поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Axenix Вартан Диланян.

Тверская область – стратегический регион для Axenix. В 2007 г. компания открыла в Твери технологический центр. В нем работают порядка 700 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских компаний.

«Axenix ставит своей приоритетной задачей развитие кадрового резерва в регионах присутствия, для этого мы сотрудничаем с вузами и центрами подготовки специалистов, в том числе подобные программы реализуются в Тверской области. Кроме того, мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве с промышленным кластером и участии в проектах цифровой трансформации экономики», — отметил Вартан Диланян.

Перед подписанием стороны обсудили содержание и форматы сотрудничества, в том числе создание современной российской системы управления на производствах.

«Ключевой проект — формирование в Тверской области ИТ-кластера, обучение и подготовка сотрудников для отрасли. Развитие экономики, промышленности сопряжено с информационными технологиями и наличием специалистов, которые могут повысить производительность труда. Для Верхневолжья — это возможность сделать рывок в развитии», — сказал Игорь Руденя.

В апреле 2022 г. российская практика Accenture была передана российскому руководству и приобрела независимость от глобальной компании. После трансформации компания сохранила в штате более 80% сотрудников (всего более 2 тыс. специалистов) в офисах и центрах разработки: в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Мы оказываем большой спектр услуг, в том числе направленных на повышение производительности труда. Заинтересованы в развитии мощностей в Твери. Для нас это опорный регион. Также поддерживаем местные вузы. Предоставляем возможность для молодых специалистов переквалифицироваться, налажено обучение и тренинги», — сказал Вартан Диланян.

В тверском подразделении Axenix трудится более 400 выпускников тверских вузов и колледжей, в том числе более 100 из них получили в компании первый рабочий опыт.

Axenix тесно сотрудничает с учебными заведениями в регионах присутствия офисов. В Твери проводятся дни карьеры и ярмарки вакансий, организуются учебные и производственные практики, хакатоны и кейс-чемпионаты, идет работа со студенческим ИТ-сообществом, создана программа интернатуры (стажировки) и обучающие ИТ-курсы по различным направлениям, есть партнерство с «Кванториумом» и т.д.

«Одной из ключевых задач мы видим поддержку ИТ-образования и регулярный вклад в формирование и развитие будущего поколения ИТ-специалистов», — сказал Дмитрий Горынин, руководитель региональных технологических центров Axenix.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Softline пошла на приступ Nasdaq

Закрывается старейший в мире криптообменник. Его подкосила «очень морозная криптозима»

Microsoft устроила массовые увольнения в мировом центре Open Source. GitHub закрывает все офисы и выгоняет на улицу сотни сотрудников

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще