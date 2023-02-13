Axenix подписала соглашение с Тверской областью о развитии ИТ-кластера

Axenix (ранее «Accenture Россия») и правительство Тверской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития высоких технологий.

Подписи под документом поставили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор Axenix Вартан Диланян.

Тверская область – стратегический регион для Axenix. В 2007 г. компания открыла в Твери технологический центр. В нем работают порядка 700 специалистов, выполняющих ИТ-проекты для крупных российских компаний.

«Axenix ставит своей приоритетной задачей развитие кадрового резерва в регионах присутствия, для этого мы сотрудничаем с вузами и центрами подготовки специалистов, в том числе подобные программы реализуются в Тверской области. Кроме того, мы заинтересованы в более тесном сотрудничестве с промышленным кластером и участии в проектах цифровой трансформации экономики», — отметил Вартан Диланян.

Перед подписанием стороны обсудили содержание и форматы сотрудничества, в том числе создание современной российской системы управления на производствах.

«Ключевой проект — формирование в Тверской области ИТ-кластера, обучение и подготовка сотрудников для отрасли. Развитие экономики, промышленности сопряжено с информационными технологиями и наличием специалистов, которые могут повысить производительность труда. Для Верхневолжья — это возможность сделать рывок в развитии», — сказал Игорь Руденя.

В апреле 2022 г. российская практика Accenture была передана российскому руководству и приобрела независимость от глобальной компании. После трансформации компания сохранила в штате более 80% сотрудников (всего более 2 тыс. специалистов) в офисах и центрах разработки: в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

«Мы оказываем большой спектр услуг, в том числе направленных на повышение производительности труда. Заинтересованы в развитии мощностей в Твери. Для нас это опорный регион. Также поддерживаем местные вузы. Предоставляем возможность для молодых специалистов переквалифицироваться, налажено обучение и тренинги», — сказал Вартан Диланян.

В тверском подразделении Axenix трудится более 400 выпускников тверских вузов и колледжей, в том числе более 100 из них получили в компании первый рабочий опыт.

Axenix тесно сотрудничает с учебными заведениями в регионах присутствия офисов. В Твери проводятся дни карьеры и ярмарки вакансий, организуются учебные и производственные практики, хакатоны и кейс-чемпионаты, идет работа со студенческим ИТ-сообществом, создана программа интернатуры (стажировки) и обучающие ИТ-курсы по различным направлениям, есть партнерство с «Кванториумом» и т.д.

«Одной из ключевых задач мы видим поддержку ИТ-образования и регулярный вклад в формирование и развитие будущего поколения ИТ-специалистов», — сказал Дмитрий Горынин, руководитель региональных технологических центров Axenix.