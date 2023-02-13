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Резиденты «Сколково» получили 2,4 млрд рублей поддержки от «МСП банка» в 2022 году

Льготные кредиты «МСП банка» на общую сумму 2,4 млрд руб. получили в 2022 г. резиденты «Сколково» в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Всего финансовой поддержкой дочерней организации «Корпорации МСП» воспользовались 25 компаний центра.

«В 2022 г. по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП было поддержано 88 компаний на 15 млрд руб., из которых 25 — это резиденты «Сколково» — на 2,4 млрд руб. При этом в части федпроекта «Взлет – от стартапа до IPO», который реализует Минэкономразвития, курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов, в прошлом году было поддержано 6853 высокотехнологичных компаний. К 2024 г. в рамках федпроекта планируется создать около 1,5 тыс. новых стартапов и поддержать технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 млрд руб.», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Одним из заемщиков «МСП банка» по программе льготного кредитования стала компания «Бимэйстер холдинг». Она занимается разработкой, инжинирингом и внедрением цифровых решений для промышленности, создает и развивает гибкую цифровую экосистему на базе российских программных продуктов Bimeister. Она объединяет несколько решений на основе единой платформы для эффективного проектирования, строительства и эксплуатации актива, устойчивого развития бизнеса промышленных предприятий.

Продукты «Бимэйстер холдинг» входят в единый реестр отечественного ПО при Минцифры России. Предоставленные «МСП банком» денежные средства компания планирует направлять на пополнение оборотных средств для разработки продуктов и исполнения заключаемых контрактов с крупнейшими представителями газового и нефтяного рынка.

Другой заемщик – «Горсерв инновации» (бренд Gorserv) – реализует проект цифровой платформ управления мастерами сервиса и ремонта для ЖКХ, ритейла, телекома.

Компании получили от «МСП банка» финансирование в размере 30 млн руб. каждая.

«Льготный кредитный продукт «МСП банка» для инновационных компаний направлен на поддержку технологичных стартапов. Доступные кредитные ресурсы позволяют им в полной мере реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Льготная ставка по программе составляет 3% годовых, чему нет аналогов на российском банковском рынке», – сказал председатель правления «МСП банка» Иван Подберезняк.

«Льготное кредитование от «МСП банка» является еще одним реальным инструментом поддержки высокотехнологичных компаний. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут направить заемные деньги на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Этой поддержкой активно пользуются и резиденты «Сколково»: всего в 2022 г. 25 стартапов получили финансирование на максимально выгодных условиях. Мы ожидаем, что привлеченные ресурсы, наши собственные сервисы и программы поддержки обеспечат дальнейший ускоренный рост наших резидентов», – сказал старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

«МСП банк» стал оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта Правительства «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 г. Максимальный размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств составляет до 500 млн руб. на срок до трех лет.

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