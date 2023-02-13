«Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS

Агентство GlobalCareer, отвечающее за внешний ИТ-рекрутинг в IBS, при поддержке Учебного центра IBS и технологических практик компании запускает коммерческий сервис «Технодром» по созданию и сопровождению команд для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

«Технодром» от IBS — это новый для российского рынка формат, включающий в себя полный жизненный цикл формирования и развития ИТ-команд любых конфигураций и профилей во всех регионах страны. Он объединяет проектный консалтинг, подбор команды, обучение, командообразование, гарантийное сопровождение и развитие специалистов в процессе работы.

Благодаря сервису «Технодром» можно сформировать эффективную команду от 10 до 400 сотрудников для создания и эксплуатации информационных систем любой сложности. Подбор проводится по всем категориям ИТ-персонала: администраторы, стажеры, программисты, тестировщики, методологи, бизнес-консультанты, архитекторы, контролеры качества, руководители групп, проектов и программ.

Эксперты «Технодрома» помогут определить оптимальную структуру и численность команды, после чего профессиональные рекрутеры организуют поиск кандидатов с учетом специфики бизнеса и предстоящего проекта. В отличие от обычного подбора персонала в услуги «Технодрома» входят также оценка технических навыков и личных качеств ИТ-специалистов, их обучение технологиям и проектной культуре, а также сплочение команды и отработка навыков в рамках тестовых мини-проектов. Подобранная команда включается в штат компании, что выгодно отличает ее от аутсорсинговых специалистов: она находится под непосредственным управлением заказчика и полностью отвечает за результаты и сроки своей работы.

После передачи команды под управление клиента на протяжении еще шести месяцев специалисты IBS будут осуществлять ее гарантийное сопровождение. Они обеспечат дополнительное обучение сотрудников под новые задачи в процессе проектной работы, при необходимости скорректируют команду, компенсируют выбывающих членов и проведут адаптацию новых сотрудников. После завершения проекта специалисты «Технодрома» помогут решить вопросы с дальнейшей деятельностью команды — организуют переобучение сотрудников под новые задачи клиента либо задействуют в других проектах.

«Технодром» предлагает несколько вариантов подбора команды. Это формирование ИТ-команды под ключ с подбором, обучением, сопровождением и дальнейшим развитием сотрудников. Второй вариант — экспресс-команда: быстрый подбор специалистов без обучения и развития, но с возможностью гарантийных замен. Третий вариант — развитие и перепрофилирование команды заказчика: тестирование, обучение, переквалификация, сопровождение и развитие имеющихся сотрудников.

Ольга Сковпина, руководитель проектов «Технодром» IBS: «При реализации проектов по цифровой трансформации и обеспечению технологической безопасности у бизнеса может возникнуть потребность в формировании собственной команды ИТ-специалистов. Однако построить ее с нуля — непростая задача: чтобы набранные с рынка сотрудники стали слаженным и готовым к работе коллективом, нужно время и дополнительные усилия. Эффективная работа команды, в частности, зависит от наличия единой методологии и стандартов рабочих процессов. При самостоятельном подборе специалистов могут возникнуть сложности с планированием и исполнением сроков по найму, а привлечение провайдеров на разные блоки работ по формированию ИТ-команды размывает ответственность за результат. При необходимости расформирования команды после завершения проекта тоже может быть непросто. К тому же классический рекрутинг не занимается оценкой технических навыков и обучением, не работает над сплочением команды. “Технодром” готов взять на себя все эти вопросы».

«Компания IBS обладает экспертизой во всех ключевых ИТ-направлениях, среди наших клиентов — крупнейшие компании России из различных отраслей экономики. “Tехнодром” основывается на 30-летнем опыте IBS в построении проектных команд и развитии персонала, в том числе на базе собственных рекрутингового и учебного центров. У экспертов GlobalCareer есть отработанные методики подбора ИТ-специалистов в России и по всему миру, а также более чем 15-летний опыт коммерческого рекрутинга. Они привыкли эффективно работать в конкурентной среде — одним из наших преимуществ является богатейшая собственная база ИТ-специалистов, с каждым из которых мы имеем выстроенную годами историю профессиональных взаимоотношений и для которых выступаем в роли карьерных консультантов. Также в Учебном центре IBS имеется готовый инструментарий для тестирования кандидатов, уникальные авторские методики и материалы для обучения, успешно используемые для развития и повышения квалификации сотрудников компании и внешних слушателей», — сказал Владимир Верещагин, директор отделения коммерческих программ в компании IBS.

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Компания IBS трансформирует понимание современной экономики и технологическую экспертизу в решения, повышающие эффективность управления и конкурентоспособность компаний в цифровую эпоху. Клиентами IBS является большинство ведущих российских организаций и компаний.