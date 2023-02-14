«А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа»

ГК «А101» зарегистрировала через сервис SmartDeal первую ипотечную сделку с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) «Госключа». Для рынка недвижимости Москвы это стало первым случаем использования нового приложения в практике дистанционной реализации объектов недвижимости, утверждают в SmartDeal.

Приложение «Госключ» позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и без личных встреч продавцов и покупателей недвижимости. Все, что нужно для этого – биометрический загранпаспорт, смартфон с NFC и подтвержденный аккаунт в «Госуслугах». Для физических лиц – продавцов и покупателей недвижимости на данном этапе выпуск УКЭП через мобильное приложение «Госключ» бесплатный.

Для совершения сделки и выпуска УКЭП клиенту не нужно было распечатывать и отправлять в Удостоверяющий центр никаких документов, вся процедура выпуска электронной подписи с помощью приложения «Госключ» занимает 10 минут.

Сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью SmartDeal подключил «Госключ» в начале января текущего года. Теперь оформлять право собственности на недвижимость, а также ипотечные сделки можно с использованием этого инструмента.

«Для нас, как для IT-компании, особенно важно – быть в тренде. Цифровой мир так стремительно меняется, и мы вместе с ним стараемся как можно быстрее внедрять инновации для наши клиентов и партнеров, – сказал директор по развитию SmartDeal Михаил Светлышев. – Поэтому мы стараемся поддерживать связь с банками и застройщиками, чтобы быть в курсе их потребностей и развивать продукт в том направлении, которое отвечает их запросам. И «Госключ» – не исключение. Как только появился такой тренд и запросы на эту функцию, мы тут же взяли эту задачу в работу».

«Госключ» – технологически продуманный инструмент и хорошая альтернатива уже принятой практике выпуска электронной цифровой подписи. Основное его преимущество – полная автономность: при наличии у клиента российского электронного паспорта оформить УКЭП и совершать сделки можно буквально из любой точки мира. Поэтому мы рады внедрить этот инструмент в свою практику и готовы участвовать в различных процессах по повышению эффективности этого сервиса», – отметил заместитель коммерческого директора по процессам реализации и передачи объектов недвижимости ГК «А101» Артем Григорьев.