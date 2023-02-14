Selectel даст рынку возможность зарабатывать на серверах

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, представляет Selectel.Prime — премиальную партнерскую программу, позволяющую получать прогнозируемый доход от вложенных в ИТ-инфраструктуру средств. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Участники программы могут приобрести фиксированные конфигурации выделенных серверов — оборудования, которое используется клиентами Selectel для размещения приложений, веб-сайтов, баз данных и выполнения других ресурсоемких задач. Стоимость доступных к покупке конфигураций начинается от 825 тыс. руб. Доход участника программы формируется из выручки, полученной от сдачи серверов в аренду. При этом ему не нужно заботиться о поиске клиентов и обслуживании оборудования — этим занимается Selectel.

Ежемесячный доход участника программы может составлять более 20% от выручки с сервера, но не зависит напрямую от загрузки конкретного оборудования — для упрощения взаимодействия с партнерами провайдер ввел специальный коэффициент загрузки. При такой схеме расчета выплат участник также оказывается застрахован от инфляции — при росте стоимости аренды сервера, его доход увеличивается на соответствующую сумму. Ежемесячная выплата за сервер стоимостью 825 тыс. руб. на текущий момент составляет около 17 тыс. руб.

Договор заключается на три года с возможностью двукратного автоматического пролонгирования. Таким образом, максимальная продолжительность соглашения составляет девять лет. При выходе участника из программы провайдер выкупает у него оборудование по заранее зафиксированной стоимости с учетом амортизации. Участие в программе доступно только налоговым резидентам России — как текущим клиентам Selectel, так и любым заинтересованным лицам.

«Программа Selectel.Prime может быть особенно интересна аудитории, которая ищет новые возможности для получения прогнозируемого дохода на быстрорастущем рынке, — сказал Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel. — Selectel с момента своего создания развивается как продуктовая компания, поэтому нам важно тестировать гипотезы и развивать новые ниши. Благодаря запуску программы мы также получаем возможность диверсифицировать источники финансирования и привлечь альтернативные средства, которые помогут нам оставаться надежным партнером для наших клиентов и развивать инфраструктуру дата-центров».

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Selectel — провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 23 тыс. клиентов.