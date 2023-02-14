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В НКК назначен генеральный директор

Общим собранием акционеров холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) на должность генерального директора НКК и ГКС (АО «Группа систематика») назначен Евгений Закрепин, ранее занимавший должность вице-президента по стратегическому развитию НКК.

Евгений Закрепин с отличием окончил Московский авиационный институт, получил степень MBA по корпоративному и финансовому менеджменту, управлению персоналом, стратегическому планированию и международному бизнесу в Open University of London; окончил международную бизнес-школу INSEAD. Евгений имеет дипломы MIT (Massachusetts Institute of Technology) по курсам Artificial Intelligence: Implications for Business Strategies; Machine Learning in Business; IoT: Business Implications and Opportunities; Digital Business Strategy. Работал на инженерных позициях в ОКБ им. Миля, имеет большой опыт руководящей работы в ИТ-компаниях IBM, Cisco, «Энвижн груп», «Техносерв».

С 2020 г. под руководством Евгения Закрепина в холдинге НКК развивается ряд ключевых направлений бизнеса, предлагающих заказчикам решение задач в области цифровизации бизнеса и обеспечения технологической независимости.

По инициативе Евгения Закрепина в НКК была усилена работа с государственным, банковским, промышленным и телекоммуникационным секторами; открыты направления ERP, MES, PLM и цифрового инжиниринга, аутсорсинга разработки ПО и аутстаффинга ИТ-персонала; запущен облачный провайдер «Облако.ру». Дирекция по работе с банковскими структурами получила грант РФРИТ и ведет разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining.

Как генеральный директор Евгений Закрепин отвечает за весь круг вопросов, связанных с формированием и дальнейшей реализацией стратегии развития НКК и компаний, входящих в структуры НКК и ГКС, с учетом актуальных на сегодняшний момент трендов по развитию и внедрению отечественных ИТ-разработок.

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