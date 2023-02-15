Москва выделила бизнесу 1,4 млрд руб. на покупку оборудования

В 2022 г. правительство Москвы выделило гранты на приобретение оборудования 447 высокотехнологичным компаниям столицы. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, общая сумма финансовой поддержки превысила 1,4 млрд руб. Благодаря этому малые и средние предприятия открывают новые производственные линии и увеличивают объемы выпускаемой продукции.

«Гранты на покупку оборудования — одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 млрд руб. Предприятия направляют полученные средства в том числе на открытие импортозамещающих производств. Многие из них работают в сфере электроники и информационных технологий, занимаются научными исследованиями», — отметила Наталья Сергунина.

По условиям программы, при покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, а в случае приобретения импортного — 35%. Прием заявок проходил на портале Московского инновационного кластера с 4 апреля по 1 июня и с 1 августа по 15 сентября 2022 г. Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий — это 61% получателей, 32% — малый бизнес, еще семь — средний.

Так, 523 тыс. руб. выделили одной из столичных ИТ-компаний — разработчику платформы для создания высокоточных моделей зданий и оцифровки местности на основе данных аэрофотосъемки. Такие решения, в частности, применяются в строительстве. За счет гранта предприятие закупило новое геодезическое оборудование.

Максимальная сумма финансовой поддержки составила 30 млн руб. Такой грант, например, получила одна из московских компаний по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Она приобрела новое оборудование для создания инновационных систем хранения металла большего объема. А еще это помогло предприятию принять на работу дополнительных сотрудников.

Грант в размере 17,5 млн руб. выделили компании, которая выпускает высокотехнологичную электронику — системы диспетчерской связи и оповещения. Такая продукция востребована на объектах энергетического комплекса, в сфере агропромышленности, авиационного и железнодорожного транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Полученные средства позволили предприятию модернизировать производство.

Поддержку также получили производители систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности и др.