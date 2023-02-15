CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Поддержка ИТ-отрасли
|

Москва выделила бизнесу 1,4 млрд руб. на покупку оборудования

В 2022 г. правительство Москвы выделило гранты на приобретение оборудования 447 высокотехнологичным компаниям столицы. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, общая сумма финансовой поддержки превысила 1,4 млрд руб. Благодаря этому малые и средние предприятия открывают новые производственные линии и увеличивают объемы выпускаемой продукции.

«Гранты на покупку оборудования — одна из самых востребованных городских мер поддержки бизнеса. Она действует в столице с апреля прошлого года. За это время московским высокотехнологичным компаниям выделено больше 1,4 млрд руб. Предприятия направляют полученные средства в том числе на открытие импортозамещающих производств. Многие из них работают в сфере электроники и информационных технологий, занимаются научными исследованиями», — отметила Наталья Сергунина.

По условиям программы, при покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, а в случае приобретения импортного — 35%. Прием заявок проходил на портале Московского инновационного кластера с 4 апреля по 1 июня и с 1 августа по 15 сентября 2022 г. Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий — это 61% получателей, 32% — малый бизнес, еще семь — средний.

Так, 523 тыс. руб. выделили одной из столичных ИТ-компаний — разработчику платформы для создания высокоточных моделей зданий и оцифровки местности на основе данных аэрофотосъемки. Такие решения, в частности, применяются в строительстве. За счет гранта предприятие закупило новое геодезическое оборудование.

Максимальная сумма финансовой поддержки составила 30 млн руб. Такой грант, например, получила одна из московских компаний по производству металлообрабатывающих станков и инструментов. Она приобрела новое оборудование для создания инновационных систем хранения металла большего объема. А еще это помогло предприятию принять на работу дополнительных сотрудников.

Грант в размере 17,5 млн руб. выделили компании, которая выпускает высокотехнологичную электронику — системы диспетчерской связи и оповещения. Такая продукция востребована на объектах энергетического комплекса, в сфере агропромышленности, авиационного и железнодорожного транспорта, здравоохранения и ЖКХ. Полученные средства позволили предприятию модернизировать производство.

Поддержку также получили производители систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля

VK за миллиард напишет бесплатный российский игровой движок

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Банк «Открытие» продал огромный пакет акций Qiwi неизвестному покупателю

Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще