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«Росэлектроника» и НЦПР займутся созданием систем управления роботами

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ВНИИ «Вега» – и ООО «Независимый исследовательский центр перспективных разработок» займутся созданием систем управления роботизированными комплексами, в том числе беспилотниками. Компании сосредоточатся на совместной разработке решений в области мобильной радиосвязи и радиоуправления безэкипажными объектами.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ВНИИ «Вега» (входит в концерн «Автоматика холдинга «Росэлектроника») Владимир Штефан и генеральный директор НЦПР Ваган Саруханов. Стороны договорились о совместной разработке интегрированных технических решений для обмена данными в высокоскоростных широкополосных и высоконадежных узкополосных радиосетях. Созданные образцы оборудования и программного обеспечения смогут найти применение в составе изделий для навигации, мониторинга, идентификации, управления, контроля и безопасности.

«Реализация соглашения позволит аккумулировать компетенции ВНИИ «Вега» и НЦПР в области беспроводных средств обмена данными. Наше сотрудничество направлено на совместное проектирование и выпуск электронного оборудования, программного обеспечения, а также последующее развертывание автоматизированных систем на их основе», – сказал генеральный директор ВНИИ «Вега» Владимир Штефан.

«У нас появляются новые партнеры, совместно с которыми мы будем обмениваться информацией, обучать персонал, использовать техническую инфраструктуру друг друга, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В итоге это приведет к созданию новых программных средств и реализация технических решений», – отметил генеральный директор НЦПР Ваган Саруханов.

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