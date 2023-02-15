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Webinar Group расскажет о собственной платформе для организации онлайн-коммуникаций и обучения в сфере здравоохранения на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2023»

7 марта состоится конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023», на которой компания Webinar Group расскажет о собственной платформе для онлайн-встреч и совещаний Webinar Meetings, которая помогает упростить коммуникацию и дистанционное обучение в сфере здравоохранения.

Webinar Group — это российская экосистема сервисов для онлайн-коммуникации и обучения. 14 лет Webinar Group помогает компаниям создавать удобное онлайн-пространство для коммуникаций с сотрудниками, клиентами и партнерами, обучать сотрудников, увеличивать узнаваемость благодаря онлайн-мероприятиям.

На конференции с докладом выступит директор Webinar Group в индустрии здравоохранения Алексей Нечипорук. Он расскажет, как платформа для онлайн-коммуникаций меняет масштаб влияния учреждений здравоохранения на общество, чем импортозаместить зарубежные сервисы для онлайн-встреч и обучения, а также поделится кейсами организаций в сфере здравоохранения, которые успешно используют решения от Webinar Group.

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