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«Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) договорились о сотрудничестве в области научно-технической, образовательной и инновационной деятельности для развития наукоемких производств. Соответствующее соглашение в присутствии губернатора Томской области Владимира Мазура подписали генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко и ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Открывая мероприятие, глава региона высоко оценил перспективы реализация соглашения между университетом и корпорацией.

«Мы только что прошли по вузу, оценили университетские разработки – они действительно на высоте. Конечно, им необходимо серийное производство. А значит – много индустриальных партнеров. Одним из них с сегодняшнего дня становится «Объединенная приборостроительная корпорация». С такими партнерами, с такими проектами, как «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы» у нашего ТУСУРа очень хорошие перспективы. А значит, отличные перспективы и у сегодняшних студентов, завтрашних специалистов», – сказал Владимир Мазур.

Соглашение между «Объединенной приборостроительной корпорацией» и ТУСУРом предусматривает проведение совместных научных исследований и реализацию проектов по приоритетным направлениям развития технологий и техники. В рамках договора стороны также будут взаимодействовать в части подготовки высококвалифицированных специалистов по специальностям, востребованным в радиоэлектронной промышленности.

«Убежден в большом потенциале нашего взаимодействия, поскольку электроника – одно их ключевых направлений развития ТУСУРа в рамках госпрограмм «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы». Мы настроены на сотрудничество как в подготовке необходимых отрасли специалистов, так и в проведении исследований, совместной разработке, например, с АО «НИИПП» – по созданию отечественной компонентной базы: дискретных полупроводниковых приборов, изделий промэлектроники, интегральных схем и модулей СВЧ. Особенно важно для нас сотрудничество с Объединенной приборостроительной корпорацией в рамках создания Центра микроэлектронных систем, поскольку его формирование и наполнение мы видим в тесной связке с реальным производством», – сказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

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