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Бывший топ-менеджер «Рамэк-ВС» перешел в группу Omega.Future

Василий Сафонов, занимавший позицию генерального директора в «Рамэк-ВС» с сентября 2016 г. по январь 2023 г., перешел в группу компаний Omega.Future (Санкт-Петербург), где возглавит одно из направлений бизнеса, а в качестве исполнительного директора будет заниматься вопросами стратегического и оперативного управления группой. Об этом CNews сообщил представитель Omega.Future.

Василий Сафонов имеет три высших образования в области менеджмента, экономики и управления, опыт управления крупными компаниями в качестве топ-менеджера более 15 лет.

Omega.Future (юридическое лицо ООО «Омега», год основания – 1999 г.) – российский разработчик ИТ-решений для комплексной цифровой трансформации. Оказывает услуги в области системной интеграции, внедрения бизнес-решений, проектирования и построения ИТ-инфраструктуры, является разработчиком и поставщиком решений в области образовательной робототехники, промышленной диагностики состояния объектов и аддитивных технологий. Является интегратором в области учётных и реестровых систем для государственного сектора. Разработчик 14 программных продуктов, входящих в реестр российского программного обеспечения. Коллектив объединяет свыше 1 тыс. профессионалов, включая докторов и кандидатов наук.

В портфеле компании более 2 тыс. реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов – региональные и федеральные министерства и ведомства РФ, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы РФ.

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