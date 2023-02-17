VK и Академия Минпросвещения подписали соглашение о совместной подготовке специалистов

VK и Академия Минпросвещения России заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны будут работать над созданием обучающих программ и проектов для педагогов и специалистов сферы образования, а также содействовать развитию цифрового образования в стране. Среди ближайших совместных планов VK и Академии Минпросвещения запуск курсов по цифровым инструментам, работе с контентом и развитию образовательных сообществ, а также серия прямых эфиров для педагогов.

Соглашение подписали директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов и ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

В рамках соглашения VK и академия будут работать по ряду направлений, в том числе организовывать обучение специалистов из сферы образования и развивать функциональные сервисы для академии. Взаимодействие сторон позволит тысячам педагогов по всей стране стать участниками обсуждения актуальных вопросов в области обучения. Кроме того, сервисы и технологии VK помогут развивать методическую деятельность и строить эффективную коммуникацию между педагогами — а для того, чтобы применение этих решений было максимально результативным, проведут обучающие мастер-классы и другие мероприятия.

«Академия как главный помощник учителя внимательно следит за современными сервисами, способными делать работу педагога удобнее и эффективнее. Символично, что в Год педагога и наставника мы даем старт сотрудничеству с VK — одной из крупнейших отечественных IT-компаний, инструменты которой открывают новые возможности для учителей. Уверен, что сотрудничество позволит широкому кругу профессионалов участвовать в обсуждении актуальных вопросов, способствовать развитию методической деятельности и построению эффективной коммуникации без границ. Впереди нас ждет совместная работа по целому ряду направлений, включая разработку совместных программ повышения квалификации и перекрестную интеграцию сервисов, технологий и методик», — отметил ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

«VK давно и активно поддерживает педагогов по всей стране, чтобы сделать для них цифровой мир более понятным и доступным, а наши технологии во многих образовательных учреждениях страны органично встроены в учебный процесс. Совместно с Академией Минпросвещения мы сможем сделать еще один шаг в этом направлении — помочь педагогам и специалистам из сферы образования эффективнее использовать возможности цифровых технологий VK и предоставить новые возможности для обучения», — сказал директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов.