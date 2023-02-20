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Экс-топ-менеджер ГК «Цифра» запускает интеграционный бизнес в поддержку импортозамещения на базе компании «Ультиматек»

Компания «Ультиматек», разработчик промышленного ПО, трансформируется в интеграционный бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Реализовывать новую бизнес-стратегию «Ультиматека» будет Павел Растопшин, вступивший в должность генерального директора компании в 2023 г. и ставший ее основным акционером. Об этом CNews сообщили представители «Ультиматек».

Павел Растопшин был управляющим директором ГК «Цифра», но в 2022 г. объявил о желании покинуть этот пост с целью запуска собственного дела. Решение развивать собственный бизнес в системной интеграции на базе «Ультиматек» с фокусом на продукты «Цифры» обусловлено стремлением поддержать стратегию группы компаний по переводу интеграционных задач на партнерские рельсы. В частности, в планах на ближайшее будущее — нарастить количество контрактов по внедрению продуктов российского разработчика — ГК «Цифра» — для горной, металлургической и машиностроительной отраслей и получить статус надежного партнера этого вендора.

«ГК “Цифра” уже достигла того уровня развития, когда строить и внедрять кастомизированные решения для заказчиков исключительно собственными силами становится неэффективно и даже может затормозить продуктовую разработку. Сейчас, под воздействием новой волны импортозамещения, мы акселерируем ее развитие, чтобы в полной мере удовлетворить спрос на наши продукты, облегчить и ускорить переход промышленников на отечественное ПО. “Ультиматек” с его знанием изнутри нашей продуктовой специфики и глубоким пониманием положения дел в промышленности, способен не только помочь нам в отработке нахлынувших запросов на внедрение и увеличить продажи, но и взять на себя роль драйвера и подстегнуть других игроков рынка системной интеграции сделать ставку на “Цифру” и войти в пул наших партнеров», — сказал Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра».

«Ультиматек» работает в партнерстве с ГК «Цифра» с 2020 г. В сотрудничестве компании уже реализовали несколько интеграционных проектов в горной отрасли, металлургии и нефтепереработке. В 2023 г. «Ультиматек» сосредоточится на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов «Цифры» — диспетчерской системы «Карьер» для горной добычи и системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» для машиностроения и металлообработки. Также компания займется внедрением платформы для работы с промышленными данными ZIIoT и заказной разработкой промышленных приложений на ее основе. Ожидается, что это принесет около 1 млрд руб. выручки по итогам 2023 г. и приведет к созданию дополнительно около 70 рабочих мест. В копилке у «Ультиматека» уже ряд реализованных контрактов с ЕВРАЗ, НЛМК и «ММК уголь».

В дальнейшем «Ультиматек» намерен обогащать решения «Цифры» комплиментарными продуктами от других российских вендоров и реализовывать инфраструктурные проекты, таким образом по максимуму закрывая потребности промышленных заказчиков в области цифровизации. В частности, большие перспективы видятся по таким направлениям, как внедрение АСУТП нового поколения, реализация комплексных решений класса PDM, CAPP и MES, развертывание и сервис частных сетей связи.

«Появление на рынке сильного системного интегратора с фокусом на российские цифровые продукты поможет российским разработчикам в построении здоровой вендорской бизнес-модели, когда значительная часть продаж и внедрений идет через партнеров. Это совершенно необходимо экономике страны, так как такая бизнес-модель дает дополнительную ценность в виде роста сервисного рынка и позволяет направить бюджеты на цифровизацию в правильное русло, не размывая их в водах неэффективности. Вендор при наличии сильной партнерской сети сможет сосредоточить ресурсы на развитии продуктов, не распыляя их на постоянную доработку, а заказчики — получать качественные услуги интеграции по рыночной стоимости с более эффективным использованием труда ИТ-специалистов, чем в инхаус-команда», — отметил Павел Растопшин, генеральный директор «Ультиматек».

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ООО «Ультиматек» — интегратор отечественных цифровых продуктов для нефтегазовой, нефтехимической, горнодобывающей и машиностроительной промышленности России. «Ультиматек» зарегистрирован в 2017 г. и работал в сфере заказной разработки промышленного ПО. В 2023 г. компания трансформировалась в интеграторский бизнес с фокусом на российские цифровые решения для поддержки импортозамещения технологий в промышленности. Сейчас деятельность «Ультиматек» сосредоточена на дистрибуции и внедрении ключевых продуктов ГК «Цифра» и ряда российских технологических компаний.

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