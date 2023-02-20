Участниками программы «Сделано в Москве» стали более 1500 предпринимателей

Более 1500 компаний стали участниками программы продвижения столичных брендов «Сделано в Москве». Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Проект был запущен в сентябре 2022 г. С его помощью предприниматели города могут рассказать о своей продукции широкой аудитории без дополнительных затрат, а сэкономленные деньги направить на развитие дела.

«За полгода программа объединила больше полутора тысяч компаний. На медиаресурсах проекта “Сделано в Москве” они представили 10 тыс. произведенных в столице товаров. Это одежда, обувь и аксессуары, мебель, продукты питания, косметика, спортинвентарь и многое другое. Причем каждый десятый участник открыл бизнес меньше года назад. Для молодых предприятий такая поддержка — хорошее подспорье», — отметила Наталья Сергунина.

Компании размещают свою продукцию на официальном сайте сделановмоскве.рф. Также они могут безвозмездно презентовать свои бренды на профильных выставках и городских мероприятиях.

«Благодаря участию в программе мы были представлены на Московской неделе интерьера и дизайна — на стенде “Сделано в Москве”. За короткий срок раздали все подготовленные визитки и впоследствии увидели существенный рост посещений сайта. Появились новые заказы. Кроме того, мы нашли деловых партнеров», — отметила сооснователь мебельной компании Мария Ольховникова.

Еще один участник программы — столичный бренд одежды — успешно показал себя на Московской неделе моды 2022 г. Совладелец марки Наталья Рогачева говорит, что проект дает дополнительную возможность заявить о себе, найти партнеров и клиентов. «Все это бесценно, особенно для начинающих предпринимателей», — добавила Наталья Рогачева.

Программа предназначена для представителей бизнеса, зарегистрированных в столице и производящих товары или оказывающих услуги на территории города. Ограничений по продукции нет. Для участия необходимо заполнить форму на сайте, после чего специалист свяжется с заявителем и расскажет, какие документы нужно собрать.