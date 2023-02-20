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VK купила образовательную платформу для школьников «Учи.ру»

VK консолидировала онлайн-платформу для школьников «Учи.ру», выкупив оставшуюся долю в размере 75%. Сумма сделки составила 8,7 млрд руб. Сделка усилит позиции VK в сегменте дополнительного школьного образования.

«Учи.ру» — российская образовательная онлайн-платформа, на которой дети изучают школьные и внешкольные предметы, учатся программировать, готовятся к экзаменам и участвуют в олимпиадах. Продуктами и сервисами «Учи.ру», по данным VK, пользуются свыше 12 млн учеников, 6 млн родителей и 800 тыс. учителей. Помимо образовательной платформы, группа компаний «Учи.ру» также развивает школу онлайн-репетиторов «Учи.дома», образовательный портал «Учи.ответы», сеть офлайн-кружков и центров «Учи.ру» по программированию, математике и английскому языку, образовательный онлайн-ресурс «Якласс».

«Образование — одно из ключевых направлений нашей работы. Мы предоставляем людям любого возраста возможность получать новые знания и востребованные специальности на платформах VK, уделяя особое внимание детям и молодежи. Консолидация холдинга «Учи.ру» открывает дополнительные возможности для развития образовательного направления. Основатели и менеджмент «Учи.ру» создали крупнейшую образовательную компанию с потрясающим продуктом и существенной долей рынка. «Учи.ру» сегодня является важной частью дополнительного образования школьников, пользуется доверием родителей и учителей. Уже два года мы активно взаимодействуем с «Учи.ру»: запускаем олимпиады для школьников, проводим конференции для педагогов и родителей, — отметил старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов. — Мы рады приветствовать в VK команду и партнеров крупнейшей образовательной платформы «Учи.ру». Мы продолжим инвестировать в развитие школьного образования в России и принимать в этом процессе активное участие».

VK развивает образование на всех ступенях — от школьного до профессионального. В периметр компании входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Учи.ру», «Умскул», «Тетрика», «Сферум» и другие. Компания реализует просветительские и образовательные инициативы для молодежи на базе ведущих вузов страны. VK развивает олимпиадное направление и ежегодно проводит ИТ-чемпионаты на собственной платформе All Cups.

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