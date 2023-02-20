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vStack начала сотрудничество с Fd-telecom

Гиперконвергентная платформа vStack расширяет партнерскую сеть. Компания начала сотрудничество с Fd-telecom, разработчиком ИТ-инфраструктуры предприятия.

После заключения партнерства Fd-telecom cмогут предложить своим клиентам современную платформу для виртуализации – vStack, которая работает со стандартным или расходным оборудованием без потери производительности. Платформа входит в реестр российского ПО и подходит для крупных и небольших компаний. Решение может заменить ушедшую VMware и поможет достичь технологической независимости.

«Партнерское соглашение с Fd-telecom позволит предложить клиентам современное экономичное решение для виртуализации, созданное российскими разработчиками. С помощью платформы vStack компания любого масштаба может создать виртуальный дата-центр корпоративного уровня. При этом для его создания можно использовать как Enterprise-оборудование, так и стандартное серверное аппаратное обеспечение. Это позволяет построить надежную ИТ-инфраструктуру без больших вложений», – сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack.

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