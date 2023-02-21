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РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации

Ректор РЭШ Антон Суворов и глава компании «Рексофт консалтинг» Андрей Скорочкин подписали соглашение о сотрудничестве. Прежде всего оно ориентировано на организацию совместных образовательных проектов. Первым из них станет курс «Управление цифровой трансформацией». Он станет частью магистерской программы РЭШ «Финансы, инвестиции, банки». Курс пройдет при поддержке группы «Интеррос».

В первом модуле курса «Введение в цифровую трансформацию» будут изучены основные определения и подходы к реализации цифровой трансформации, рассмотрены тенденции в этой сфере в мире и России. Кроме того, будут освещены трудности и особенности цифровизации в российских компаниях, а также проанализированы успешные и неудачные кейсы цифровой трансформации.

Во втором модуле «Прорывные технологии» будут рассмотрены стратегии компаний, основанные на цифровых технологиях. А именно, как прорывные технологии меняют бизнес-ландшафт (например, искусственный интеллект, большие данные, облачные технологии и т.д.). Будут изучены такие процессы как трансформация ИТ (например, изменения в ИТ-архитектуре, ИТ-ландшафте) и трансформация операционной деятельности.

В последнем модуле будут представлены кейсы цифровой трансформации в различных функциональных областях, таких как логистика, закупки, продажи и маркетинг, управление персоналом и т.д.

Курс завершится групповым проектом, где студенты представят свои предложения по цифровой трансформации для выбранной организации.

Во всех блоках курса планируется участие в качестве приглашенных лекторов топ-менеджеров компаний, входящих, как и «Рексофт», в группу «Интеррос». Студенты курса познакомятся со взглядом на цифровую трансформацию и цифровизацию «Норникеля», Росбанка, «Тинькофф банка», российского оператора цифровых финансовых активов блокчейн-платформы «Атомайз», инвестиционного фонда «Восход».

Андрей Скорочкин, генеральный директор «Рексофт консалтинг», сказал: «Цифровая трансформация – это то, о чем сегодня много говорят, особенно в контексте задач по импортозамещению. Вместе с тем, как правило, понимание очень узкое – акцент делается именно на цифру, на технологии. Мы же придерживаемся более широкого понимания и, прежде всего, говорим про трансформацию, как про комплексный процесс, объединяющий целый спектр областей – от организационных структур и корпоративной культуры до конкретных технологий и работы с инновациями. Команда «Рексофт консалтинг» уже более 10 лет специализируется на данной теме. Со студентами программы мы будем проходить все ступени процесса: от общего к частному. От верхнеуровневых понятий и определения задач до конкретных практик в бизнес-функциях. Каждая лекция будет насыщена реальными примерами из опыта команды «Рексофт консалтинг». Мы будем разбирать причины успеха и стоп-факторы российских и западных кейсов. На выходе студенты программы будут обладать полной картиной процессов перехода компании на цифровые рельсы, получат обширный набор инструментов, чтобы стать востребованными специалистами в области цифровой трансформации».

Антон Суворов, ректор Российской экономической школы, сказал: «Я благодарен нашим партнерам из «Рексофт консалтинг» за готовность делиться своей экспертизой в рамках нового образовательного проекта. Я уверен в успехе нового курса по цифровой трансформации, поскольку цифровизация как глобальной, так и российской экономики продолжается, спрос на специалистов в этой области большой. При этом специалисту в области цифровой трансформации важно иметь не только детальные знания о новых перспективных технологиях, но и уметь эффективно встраивать цифровые решения в общую стратегию развития бизнеса или предприятия, а также грамотно оценивать и учитывать неизбежные сложности и риски, особенно в текущей непростой ситуации. Уверен, что новый курс даст нашим студентам не только знания о передовых технологиях, но и создаст основу для их применения на практике».

Российская экономическая школа и «Рексофт консалтинг» также договорились развивать карьерное направление: это информирование студентов о существующих вакансиях и стажировках, а также проведение мероприятий, способствующих трудоустройству и развитию навыков лидерства у студентов.

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