«Сбер» и Trucker заключили сделку

«Сберинвест» стала миноритарным участником группы компаний Trucker. Цель сделки — развитие и укрепление партнёрства для цифровизации рынка грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Андрей Добрынин, директор Департамента инвестиционной деятельности Сбербанка: «Цифровизация играет огромную роль в экономическом и научно-техническом развитии России. “Сбер”, как признанный эксперт в области цифровых продуктов и сервисов, готов поддерживать партнёров, стремящихся развивать данную область и предоставлять своим клиентам услуги на самом высоком уровне».

Кирилл Кочанов, генеральный директор ООО «Тракер груп»: «Мы видим продолжающийся тренд в цифровизации отрасли, что в совокупности с уходом иностранных вендоров с рынка открывает отличные возможности для роста. Основная задача в ближайшие годы — стать безусловным лидером software-решений для рынка логистики».

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ООО «Тракер груп» — российская компания в сфере TMS-software (Transportation Management System). Компания предлагает SaaS-решения для авто- и ЖД-логистики, доступные в веб-браузере и мобильном приложении. В 2022 г. через систему собственной разработки Trucker TMS проведено более 1 млн рейсов.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Сберинвест» (ООО «Сбербанк инвестиции») — 100-процентная дочерняя компания Сбербанка, входящая в блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес». Ключевое направление деятельности компании — предоставление клиентам банка финансовых решений и структурирование сделок через акционерные и мезонинные инструменты.