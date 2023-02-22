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Группа «Т1» присоединилась к Антикоррупционной хартии российского бизнеса

Группа «Т1» объявила о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Как отмечают в компании, присоединение к хартии является публичным подтверждением приверженности холдинга идее противодействия коррупции и готовности исполнять меры по ее профилактике, созданию условий для неприятия коррупционных проявлений в работе с госструктурами и бизнесом.

Антикоррупционная хартия – это свод правил, предусматривающий внедрение в процессы компании специальных антикоррупционных программ и практик. Они влияют на отношения с партнерами и с государством, на закупки на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и т.д. Присоединение к хартии и следование установленным ею положениям подтверждает, что компания исполняет требования ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

«Следование принципам честного ведения бизнеса является необходимым условием устойчивого развития для любой компании. Препятствуя добросовестной конкуренции, коррупция наносит значительный ущерб экономике, сокращает необходимые ресурсы развития. Группа «Т1» придерживается правил честного ведения бизнеса, и присоединение к хартии стало поводом публично подтвердить свою позицию», – сказал Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1».

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