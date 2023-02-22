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МТС приобрела компанию Buzzoola для развития рекламных технологий

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola (ООО «Баззула Интернет Технологии» и ООО «Баззула Рекламные Технологии»), одного из игроков рынка нативной рекламы в России и СНГ, для ускоренного развития собственного AdTech-направления.

Стороны подписали обязывающую документацию, по которой предусмотрена возможность выкупа оставшихся 33% в капитале в 2024 г. Buzzoola будет функционировать как самостоятельная компания в составе ООО «Стрим», дочерней структуры ПАО «МТС». Операционное управление компанией будет осуществлять текущая команда основателей и менеджмента.

Покупка Buzzoola позволит МТС ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы. МТС также сможет включить в свой AdTech-контур рекламную биржу (AdEx) и SSP-платформу Buzzoola, которые дополнят собственные DSP- и DMP-решения компании (развиваются под зонтичным брендом «МТС Маркетолог»).

«Объединение рекламных технологий двух компаний позволит крупным клиентам и агентствам эффективно управлять стоимостью рекламы, даст возможность отследить весь путь пользователя и конверсии рекламной кампании, повысит прозрачность показателей качества и стоимости инвентаря в том числе за счет собственных антифрод-решений МТС. Наша компания с 2007 г. успешно разрабатывает AdTech- и MarTech-продукты на основе данных цифровой экосистемы МТС, алгоритмов Big Data и AI, облачных технологий. Сейчас в России есть высокий спрос на импортозамещающие решения, которые будут по эффективности на уровне продуктов таких глобальных игроков как Google, Criteo, RTR House и других. Это требует как инфраструктурных инвестиций, так и объединения компетенций ключевых игроков рынка. Наш главный продукт – рекламная платформа «МТС Маркетолог», выручка которой за январь 2023 г. выросла на 37% в сравнении с январем прошлого года. Мы растем и укрепляем свои позиции на российском рынке рекламы», – сказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.

«Будущее digital-рекламы – это эффективные перформанс-инструменты, технологии машинного обучения и создание закрытых экосистем на основе уникальных данных. В результате слияния платформы Buzzoola и рекламного стека МТС мы выводим на рынок нового ключевого игрока с крупнейшей в России собственной сетью площадок и максимально широким набором рекламных инструментов как для клиентов, так и для паблишеров. Цель объединения – добиться самых высоких стандартов качества рекламных кампаний на рынке и обеспечить высокий уровень дохода и сервиса для партнеров Buzzoola SSP. Мы уверены, что сочетание наших технологий, уникальной линейки форматов, алгоритмов Big Data МТС и сквозной контроль всей цепочки рекламной закупки позволят добиться серьезного роста показателей качества и эффективности совместного продукта. Нам важно, что после присоединения к МТС Buzzoola сохранит автономность и привычную атмосферу компании для сотрудников», – отметила сооснователь и президент Buzzoola Наталия Солодухова.

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