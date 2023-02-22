Станислав Ткачев назначен директором Департамента проектного управления «Эдит про»

Компания «Эдит про» (группа «Борлас») объявляет о создании Департамента проектного управления. Руководителем нового подразделения назначен Станислав Ткачев, обладающий многолетним опытом в области системной интеграции и реализации проектов с использованием продуктов «1С». Об этом CNews сообщили представители «Эдит про».

Осенью 2022 г. группа «Борлас» и компания «Эдит про» объединили практики «1С» с целью построения центра цифровой трансформации бизнеса на базе отечественных решений.

Текущие и будущие ИТ-проекты будут реализовываться в рамках единых подходов, методологий и общих инструментов. Для этого был сформирован Департамент проектного управления.

Деятельность нового подразделения направлена на структурирование проектов по внедрению продуктов «1С», обеспечение единообразного сервиса, контроля сроков, бюджетов и ресурсов. Результатом этой работы станет более эффективная реализация проектов компании, увеличение объемов производства с учетом потребностей рынка.

Станислав Ткачев

Сейчас Департамент проектного управления насчитывает более 15 руководителей проектов. Подразделение постоянно расширяется в связи увеличением спроса на рынке. Одновременно с этим ведется организационно-методическая работа по выстраиванию процессов ведения проектной деятельности.

Руководителем Департамента проектного управления «Эдит про» назначен Станислав Ткачев, пришедший в компанию в декабре 2022 г. Станислав закончил Астраханский Государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Станислав более 20 лет занимался проектами по развитию и внедрению программных продуктов «1С».

«На российском ИТ-рынке происходят серьезные изменения, связанные с цифровой трансформацией бизнеса и движением к импортозамещению. Массово реализуются проекты по переходу на отечественные решения, в том числе продукты «1С». Требования заказчиков к срокам выполнения, качеству, прозрачности проектов возрастают, они ставят более амбициозные задачи», – отметил Станислав Ткачев.

По его словам, значимыми конкурентными преимуществами интегратора в текущей ситуации становятся опыт, наработанные подходы и технологии внедрения. Помимо этого, необходима грамотная оценка и постоянный контроль экономических составляющих каждого проекта.

«Мы активно развиваемся, спрос на 1С-консалтинг со стороны бизнеса и госсектора растет. Проектный менеджмент для крупной ИТ-компании крайне необходим. Мы будем стремиться максимально соответствовать потребностям рынка, применяя современные модели и инструменты управления проектами. Экспертиза, глубокие знания предметной области, стратегическое видение Станислава Ткачева позволят укрепить наши позиции на рынке системной интеграции на платформе “1С”», — сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор «Эдит про» (группа «Борлас»).

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В группу «Борлас» входят ООО «Борлас АФС», ООО «Группа борлас», ООО «Борлас», ООО «Эдит про», ООО «Центр цифровой трансформации», ООО «Борлас секьюрити системз», ООО «Борлас ИТЦ». Уже 30 лет «Борлас» предлагает заказчикам инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.

Команда «Эдит про» более десяти лет работает на российском рынке информационных технологий. «Эдит про» является интегратором ERP-решений на платформе «1С» в сфере электроэнергетики. Компания обладает компетенциями в процессах автоматизации технического обслуживания и ремонта, управления производственными активами, транспорта электроэнергии и технологического присоединения. Также «Эдит про» работает с отраслями ЖКХ, ритейла и финансов.