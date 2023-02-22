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Участники программы «Академия стартапов» пройдут обучение в инновационном кластере «Ломоносов»

В недавно открытом столичном инновационном кластере «Ломоносов» впервые пройдет акселерационная программа «Академия стартапов». Она будет посвящена развитию технологического предпринимательства. Отбор участников продлится до 30 марта 2023 г. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Оставить заявку можно на сайте Московского инновационного кластера.

«Академия стартапов» — продолжение программы «Стартхаб на “Красном Октябре”». Она помогает развиваться инновационным компаниям, объединяя их с инвесторами и представителями крупного бизнеса. С 2021 г. ее участниками стали 302 компании, которые реализовали более тысячи пилотных проектов.

«Предприниматели впервые получат возможность развивать свой технологический бизнес на базе кластера “Ломоносов”. Из всех заявок эксперты отберут 100 компаний. Участников ждет работа с наставниками, лекции, индивидуальные консультации и практические занятия. Резиденты прошлых лет уже привлекли финансирование на общую сумму 2 млрд руб., а их оборот в среднем увеличился в три раза», — отметила Наталья Сергунина.

Все участники могут посещать обучающие мероприятия, а также проводить собственные встречи с деловыми партнерами и работать в организованном для этого пространстве кластера «Ломоносов». Здесь есть лектории, переговорные аудитории, мини-офисы и офис открытого типа.

К участию в «Академии стартапов» приглашаются зарегистрированные в Москве юридические лица и индивидуальные предприниматели, разрабатывающие технологические продукты. Акселератор продлится до декабря 2023 г. и закончится презентацией проектов инвесторам.

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Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России.

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