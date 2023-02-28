CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Konica Minolta и «Видеоматрикс» заключили партнерское соглашение для разработки решений по видеоаналитике

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и разработчик решений для умной промышленной видеоаналитики «Видеоматрикс» подписали соглашение о партнерстве. Компании будут работать над пилотными проектами по внедрению и развертыванию совместных продуктов, созданию датасетов (наборов данных).

Компания «Видеоматрикс» разрабатывает высокоточную видеоаналитику на основе искусственного интеллекта и машинного зрения. Отличительная особенность решений – высокая точность работы систем благодаря сочетанию нейронных сетей и алгоритмов. Vmx-решения используются сегодня крупнейшими предприятиями металлургии, нефтепереработки, АПК, транспортной сферы и других отраслей экономики.

Так, для прослеживания продукции на конвейере, автоматического учета и создания паспорта изделия используется ПО Vmx Qualex. Для мониторинга и контроля непредсказуемых движущихся объектов – транспорта, сотрудников, животных – Vmx SILA. Анализ поверхности на предмет брака и поиск малозаметных дефектов, контроль технических процессов и состояния оборудования обеспечивает Vmx Dequs. С промышленной маркировкой работает Vmx MarkerID. Все продукты линейки Vmx являются отечественной разработкой и внесены в реестр российского ПО.

Konica Minolta предлагает клиентам линейку продуктов для видеонаблюдения и видеоаналитики. Умные камеры и решения с технологией искусственного интеллекта помогают предотвращать и расследовать различные инциденты и поддерживать высокий уровень безопасности.

В рамках партнерского соглашения «Видеоматрикс» будет заниматься интеграцией аналитических модулей с камерами Mobotix для распознавания средств индивидуальной защиты (СИЗ), контроля производственных процессов и действий сотрудников. Konica Minolta возьмет на себя создание программно-аппаратного комплекса на базе российского ПО и камер Mobotix. Решение поможет распознавать оружие, СИЗ, работу персонала, а также выявлять брак продукции.

«Мы рады возможности вести совместные проекты с таким сильным игроком рынка как «Видеоматрикс». Специалисты компании владеют высокой квалификацией и используют клиентоориентированный подход в работе с заказчиками. А в решениях максимально отражены все сценарии, которые необходимо идентифицировать в кадре. Партнерство позволит нам разрабатывать инновационные продукты на основе искусственного интеллекта и предлагать клиентам решения, полностью закрывающие их потребности в безопасности производства», – сказала Ольга Шарова, руководитель направления видеорешений компании Konica Minolta.

«Уверены, что объединение компетенций и опыта двух экспертных команд помогут нам реализовывать еще больше комплексных проектов на базе инновационных технологий. Наши заказчики смогут выстраивать комплексные системы защиты, свести к минимуму возможные риски и сократить свои издержки за счет интеллектуальной оптимизации процессов. Кроме того, сотрудничество поможет обеим сторонам усилить свои позиции на рынке», – отметил Фарид Нигматуллин, генеральный директор компании «Видеоматрикс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рассорившийся с инвесторами британский стартап бывшего замминистра связи России нашел себе спасителя

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Wildberries и Ozon как огня боятся новых регионов. На этом наживаются хитрые перекупщики

НИИ «Восход» из-за копеечного долга подал 150-миллионный иск к ИТ-детищу Путина

Apple заплатила в России почти миллиард штрафа по делу, инициированному «Касперским»

Легендарный «Энвижн» прекратил существование

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще