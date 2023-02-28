Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России

Mango Office, разработчик программного обеспечения для бизнес-коммуникаций, сообщил о расширении территории присутствия до 120 городов.

В феврале 2023 г. пользователи облачной коммуникационной платформы получили возможность подключать у оператора местные телефонные номера с кодами следующих городов: Дубна, Лобня, Дмитров, Клин, Люберцы, Раменское, Белоярский, Лангепас, Когалым, Югорск, Покачи.

«Облачные коммуникационные платформы давно стали базовым инструментом для бизнеса, — сказала директор по региональному развитию Mango Office Эльвира Рудакова. — Все больше компаний развивает удаленные офисы, осваивает гибридные форматы работы. Помогают им в этом современные сервисы связи, которые регулярно обрастают новым функционалом. При этом такие инструменты достаточно просты с точки зрения внедрения, удобны и гибки, а потому являются оптимальным решением для бизнеса любого масштаба».

В компании подчеркнули, что планируют и дальше последовательно увеличивать территорию присутствия, потому что видят устойчивый интерес регионального рынка к своему продукту.

Mango Office — полностью отечественная компания, которая более 20 лет на рынке РФ предоставляет услуги связи на основе облачных решений. В продуктовом портфеле оператора «Виртуальная АТС», ПО для контакт-центров, инструменты для цифрового маркетинга, корпоративный мессенджер, роботы и речевая аналитика. Сервисы разработчика интегрированы с наиболее востребованными бизнес-приложениями: пользователям доступно более 150 интеграций, которые позволяют непрерывно отслеживать данные по всей воронке продаж и сквозным коммуникационным процессам.